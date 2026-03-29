۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

برای ایرانمان شفا آرزو می‌کنم؛ وطن خانه ما است

ابوالحسن داوودی کارگردان در متنی نوشت‌ که برای رهایی وطن از این ورطه هولناک شفا آرزو می‌کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن داوودی کارگردان سینما برای این روزهای وطن دلنوشته‌ای منتشر کرد.

متن یادداشت وی بدین شرح است:

«وطن» برای من مفهومش «خانه» است، خانه‌ای به وسعت یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار و صد و نود کیلومترمربع ... «خانه»ای به نام «ایران» که بدون آن مفهوم «عشق»، «خانواده»، «امنیت» و دریک کلمه، «تمامی زندگی» برایم بی معناست.

«ایران» و بندهای ناگسستنی‌ام به آن، تنها دکترین غیرقابل تغییری است که هماره و همیشه در همه طول و عرض زندگی‌ام، بوده و تا لحظه مرگ نیز خواهد ماند.

... «زادبوم» من، «ایران» ما، از جنگی تحمیل شده و ناعادلانه، سخت زخمی است.

... برای ایران مان ، برای رهایی‌اش از این ورطه هولناک، شفا آرزو می‌کنم.

... آرزو می‌کنم «وطن» به عنوان بزرگ‌ترین دارایی و عشق مان، به عنوان گرم‌ترین آغوشی که هزاران سال هر مصیبتی را از سر گذرانده و بر رویمان گشوده مانده - نه زمین سوخته- که همچنان یکپارچه و آباد، سرافراز و مهربان، برایمان بماند. برای همه ایرانیانی که دل درگرو «وطن» دارند. برای ما و نسل های بعد. برای همیشه.

ندا زنگینه

