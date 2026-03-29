به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن داوودی کارگردان سینما برای این روزهای وطن دلنوشتهای منتشر کرد.
متن یادداشت وی بدین شرح است:
«وطن» برای من مفهومش «خانه» است، خانهای به وسعت یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار و صد و نود کیلومترمربع ... «خانه»ای به نام «ایران» که بدون آن مفهوم «عشق»، «خانواده»، «امنیت» و دریک کلمه، «تمامی زندگی» برایم بی معناست.
«ایران» و بندهای ناگسستنیام به آن، تنها دکترین غیرقابل تغییری است که هماره و همیشه در همه طول و عرض زندگیام، بوده و تا لحظه مرگ نیز خواهد ماند.
... «زادبوم» من، «ایران» ما، از جنگی تحمیل شده و ناعادلانه، سخت زخمی است.
... برای ایران مان ، برای رهاییاش از این ورطه هولناک، شفا آرزو میکنم.
... آرزو میکنم «وطن» به عنوان بزرگترین دارایی و عشق مان، به عنوان گرمترین آغوشی که هزاران سال هر مصیبتی را از سر گذرانده و بر رویمان گشوده مانده - نه زمین سوخته- که همچنان یکپارچه و آباد، سرافراز و مهربان، برایمان بماند. برای همه ایرانیانی که دل درگرو «وطن» دارند. برای ما و نسل های بعد. برای همیشه.
