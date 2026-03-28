  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۱۰

قلبم برای وطنم به درد می‌آید/ قدرتِ‌ تاب آوری مردمم، انگیزه‌ من است

قلبم برای وطنم به درد می‌آید/ قدرتِ‌ تاب آوری مردمم، انگیزه‌ من است

الناز ملک بازیگر سینما و سریال های خانگی با اشاره به تجاوز دشمن و در کنار هم بودن مردم بیان کرد که قدرتِ‌ تاب آوری مردم، انگیزه‌ این روزهای او است.

به گزارش خبرگزاری مهر، الناز ملک بازیگر سینما و سریال در واکنش به جنگ تحمیلی یادداشتی را به نگارش درآورد.

متن یادداشت وی به این شرح است:

«من، به عنوان فرزندِ این خاک، عمیقاً خود را مسئولِ حال و آینده‌ آن می‌دانم. دردِ کودکانِ میناب، ترس حلما دختر تبریز و رنجِ هر انسانِ این سرزمین، پژواکِ صدایِ وجدانِ من است. قلبم برایِ وطنم به درد می‌آید. نگرانی از مسیرِ پیشِ رو، حقیقتی است که نمی‌توان نادیده‌اش گرفت. اما در کنارِ این نگرانی، عشق عمیق به این خاک و ایمان راسخ به قدرتِ‌ تاب آوری مردمم، انگیزه‌ من است.

ما مردم علی‌رغم همه‌ ناملایمات، با تمامِ توان و صداقت، در کنارِ هم ایستاده‌ایم. تعهدِ ما، تا پایِ جان، برایِ سربلندی و آرامشِ این وطن است. ما با عشق به وطن و همبستگیِ بی‌دریغ، آینده‌ای را خواهیم ساخت که شایسته‌ شکوفاییِ نسل‌هایِ آینده باشد.»

کد مطلب 6786021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها