به گزارش خبرگزاری مهر، الناز ملک بازیگر سینما و سریال در واکنش به جنگ تحمیلی یادداشتی را به نگارش درآورد.

متن یادداشت وی به این شرح است:

«من، به عنوان فرزندِ این خاک، عمیقاً خود را مسئولِ حال و آینده‌ آن می‌دانم. دردِ کودکانِ میناب، ترس حلما دختر تبریز و رنجِ هر انسانِ این سرزمین، پژواکِ صدایِ وجدانِ من است. قلبم برایِ وطنم به درد می‌آید. نگرانی از مسیرِ پیشِ رو، حقیقتی است که نمی‌توان نادیده‌اش گرفت. اما در کنارِ این نگرانی، عشق عمیق به این خاک و ایمان راسخ به قدرتِ‌ تاب آوری مردمم، انگیزه‌ من است.

ما مردم علی‌رغم همه‌ ناملایمات، با تمامِ توان و صداقت، در کنارِ هم ایستاده‌ایم. تعهدِ ما، تا پایِ جان، برایِ سربلندی و آرامشِ این وطن است. ما با عشق به وطن و همبستگیِ بی‌دریغ، آینده‌ای را خواهیم ساخت که شایسته‌ شکوفاییِ نسل‌هایِ آینده باشد.»