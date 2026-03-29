۹ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۱۴

چطور برای مردمم اشک نریزم/مباد یک وجب از خاکمان زیرپوتین ‌بیگانه بیفتد

به گزارش خبرنگار مهر، شهره سلطانی از بازیگران شناخته شده تئاتر، سینما و تلویزیون با انتشار دلنوشته‌ای که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد از شهدای مظلوم میناب و حفظ وطن دوستی ایرانیان گفت.

در متن نوشته شده از سوی شهره سلطانی آمده است:

اگر داغ دل بود، ما دیده‌ایم

اینکه می‌گویم ما منظورم گستره‌ای است به اندازه‌ جغرافیای وطن

زمینی که در تب و آه و خون می‌سوزد اکنون ...

و من چگونه اشک نریزم برای مردمم برای خاکی که یک وجبش مباد در زیرپوتین‌های بیگانه بیفتد

که برای ماندن هر ذره‌اش جان‌ها و پیکرها روی زمین افتاده‌است.

گواهش چیست؟

همین زخم هایی که نشمرده ایم!

این روزها این شعر قیصر امین‌پور دغدغه‌ زبانم است.

از بیمارستان تهران تا هلال‌احمر شیراز از میدان نقش جهان تا مدرسه میناب

‎چو گلدان خالی، لب پنجره

‎پُر از خاطرات ترک خورده ایم

اما با تمام این ضجه و دود بلند بلند زار می‌زنیم و برای وطن می‌خوانیم:

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم

ولی دل به پاییز نسپرده ایم

    • ایرانی IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      زنده بادوطن زنده بادایران.یادسریال روزی روزگاری به خیر..ای کاش میشدم آن پروانه که دردشتهای کشورم ایران پرمیزند.ایکاش میشدم آن چشمه که تشنگان حقیقت ازان سیراب میشوند.ای کاش میشدم آن کوه که محکم جلوی بادهای حوادث وهجوم دشمنان ایستاده است.من ایرانم مرازیبابخوانید.مرادرشوق وخنده کودکانه معصوم دخترکان مدرسه میناب مرادرویرانه های آرزوهای مردمانم که دشمن آن راویران کردبجو..من ایرانم.تنم زخمی ازخنجروطنفروشان وزخمی ازنسل کشان غزه و لبنان ..دلم امالبریزازامیدبه اینده.ایستاده ام .ماایستادگی رامعناکنم
    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      ماشاالله ماشاالله
    • حامد IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      امیدوارم پوتین یه کمک اجرایی بکنه منظورم روسیه است

