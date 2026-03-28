تخفیف ۳۰ درصدی مراکز اقامتی در گیلان؛ همه پای کار همدلی آمدند

استاندار گیلان با ارائه گزارش ستاد هماهنگی خدمات سفر استان در ایام نوروز ۱۴۰۵ اعلام کرد: در بازه زمانی ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۷ فروردین ۱۴۰۵، تعداد وسایل نقلیه ورودی به استان ۹۱۶ هزار و ۳۵۴ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد خودروهای خروجی از استان ۷۸۴ هزار و ۴۰۴ دستگاه ثبت شده است.
وی با اشاره به آمار مسافران ورودی به استان، افزود: برآورد مسافران ورودی زمینی به استان ۴ میلیون و ۲۷ هزار و ۲۱۰ نفر بوده که نسبت به سال گذشته ۵.۷۳ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین تعداد مسافران خروجی از استان ۳ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۳۲۸ نفر برآورد شده است.
استاندار گیلان در خصوص اقامت مسافران در استان تصریح کرد: تعداد مسافران اقامتکننده در مراکز اقامتی ثابت و موقت استان ۳ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۴۶۸ نفر-شب بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۶۱ درصد افزایش داشته است.
حقشناس با اشاره به شهرستانهای پربازدید استان گفت: شهرستانهای رشت، بندر انزلی، لاهیجان، رودسر، آستارا و فومن بیشترین آمار اقامت را به خود اختصاص دادهاند و شهرستانهای صومعهسرا، خمام و املش به ترتیب کمترین آمار اقامت را داشتهاند.
وی در خصوص وضعیت مراکز اقامتی استان بیان کرد: درصد اشغال تخت تأسیسات اقامتی ثابت تحت پوشش اداره کل در حدود ۶۵ درصد بوده است. بیشترین اقامت مسافران در مراکز اقامتی رسمی استان مربوط به خانههای مسافر بوده و مجتمعهای گردشگری، اقامتگاههای بومگردی و هتلها در مراتب بعدی قرار دارند.
استاندار گیلان میانگین ضریب اشغال مراکز اقامتی را به این ترتیب اعلام کرد: هتلها ۶۰ درصد، خانههای مسافر ۷۵ درصد، بومگردیها حدود ۷۵ درصد و مهمانپذیرها ۷۰ درصد.
حقشناس با اشاره به دادههای مخابراتی در روز ۶ فروردین ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش، انباشت سیمکارت مسافر در استان گیلان یک میلیون و ۳۲۴ هزار و ۳۷ نفر بوده است. تعداد سیمکارتهای ورودی به استان یک میلیون و ۴۵۰ هزار و ۲۸ عدد و تعداد سیمکارتهای خروجی ۱۲۵۹ هزار و ۹۱ عدد ثبت شده است.
وی افزود: استان گیلان پس از استان مازندران، دومین استان از لحاظ انباشت مسافر در کشور میباشد و ۲۵.۲۲ درصد از مسافران کل کشور را به خود اختصاص داده است.
استاندار گیلان با بیان اینکه تعداد مسافران اقامتکننده در مراکز اقامتی رسمی و موقت استان در روز ۶ فروردین ۵۱۰ هزار و ۲۴۱ نفر-شب برآورد شده است، گفت: این آمار نشان میدهد که تعداد ۸۱۳ هزار و ۷۹۶ نفر در منازل اقوام، ویلاهای شخصی و منازل استیجاری اقامت داشتهاند.
حقشناس در پایان با اشاره به همکاری جامعه هتلداران، انجمن حرفهای بومگردیها و مهمانپذیرها، تصریح کرد: بر اساس توافق صورتگرفته، ۳۰ درصد تخفیف برای هموطنان عزیز در نظر گرفته شده است تا همراهی و همدلی خود را با آسیبدیدگان جنگ نشان دهند.
