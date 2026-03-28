تخفیف ۳۰ درصدی مراکز اقامتی در گیلان؛ همه پای کار همدلی آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس شامگاه شنبه در گفتگو با رسانه ها آمار عملکرد استان در بازه زمانی ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۷ فروردین ۱۴۰۵ را اعلام کرد و گفت: بر اساس این گزارش، تعداد وسایل نقلیه ورودی به استان ۹۱۶ هزار و ۳۵۴ دستگاه بوده است.

استاندار گیلان با ارائه گزارش ستاد هماهنگی خدمات سفر استان در ایام نوروز ۱۴۰۵ اعلام کرد: در بازه زمانی ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۷ فروردین ۱۴۰۵، تعداد وسایل نقلیه ورودی به استان ۹۱۶ هزار و ۳۵۴ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد خودروهای خروجی از استان ۷۸۴ هزار و ۴۰۴ دستگاه ثبت شده است.

وی با اشاره به آمار مسافران ورودی به استان، افزود: برآورد مسافران ورودی زمینی به استان ۴ میلیون و ۲۷ هزار و ۲۱۰ نفر بوده که نسبت به سال گذشته ۵.۷۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تعداد مسافران خروجی از استان ۳ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۳۲۸ نفر برآورد شده است.

استاندار گیلان در خصوص اقامت مسافران در استان تصریح کرد: تعداد مسافران اقامت‌کننده در مراکز اقامتی ثابت و موقت استان ۳ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۴۶۸ نفر-شب بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۶۱ درصد افزایش داشته است.

حق‌شناس با اشاره به شهرستان‌های پربازدید استان گفت: شهرستان‌های رشت، بندر انزلی، لاهیجان، رودسر، آستارا و فومن بیشترین آمار اقامت را به خود اختصاص داده‌اند و شهرستان‌های صومعه‌سرا، خمام و املش به ترتیب کمترین آمار اقامت را داشته‌اند.

وی در خصوص وضعیت مراکز اقامتی استان بیان کرد: درصد اشغال تخت تأسیسات اقامتی ثابت تحت پوشش اداره کل در حدود ۶۵ درصد بوده است. بیشترین اقامت مسافران در مراکز اقامتی رسمی استان مربوط به خانه‌های مسافر بوده و مجتمع‌های گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و هتل‌ها در مراتب بعدی قرار دارند.

استاندار گیلان میانگین ضریب اشغال مراکز اقامتی را به این ترتیب اعلام کرد: هتل‌ها ۶۰ درصد، خانه‌های مسافر ۷۵ درصد، بوم‌گردی‌ها حدود ۷۵ درصد و مهمانپذیرها ۷۰ درصد.

حق‌شناس با اشاره به داده‌های مخابراتی در روز ۶ فروردین ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش، انباشت سیم‌کارت مسافر در استان گیلان یک میلیون و ۳۲۴ هزار و ۳۷ نفر بوده است. تعداد سیم‌کارت‌های ورودی به استان یک میلیون و ۴۵۰ هزار و ۲۸ عدد و تعداد سیم‌کارت‌های خروجی ۱۲۵۹ هزار و ۹۱ عدد ثبت شده است.

وی افزود: استان گیلان پس از استان مازندران، دومین استان از لحاظ انباشت مسافر در کشور می‌باشد و ۲۵.۲۲ درصد از مسافران کل کشور را به خود اختصاص داده است.

استاندار گیلان با بیان اینکه تعداد مسافران اقامت‌کننده در مراکز اقامتی رسمی و موقت استان در روز ۶ فروردین ۵۱۰ هزار و ۲۴۱ نفر-شب برآورد شده است، گفت: این آمار نشان می‌دهد که تعداد ۸۱۳ هزار و ۷۹۶ نفر در منازل اقوام، ویلاهای شخصی و منازل استیجاری اقامت داشته‌اند.

حق‌شناس در پایان با اشاره به همکاری جامعه هتل‌داران، انجمن حرفه‌ای بوم‌گردی‌ها و مهمانپذیرها، تصریح کرد: بر اساس توافق صورت‌گرفته، ۳۰ درصد تخفیف برای هموطنان عزیز در نظر گرفته شده است تا همراهی و همدلی خود را با آسیب‌دیدگان جنگ نشان دهند.