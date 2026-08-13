دریادار علی عظمایی: واقعیت در میدان است نه در اظهارات آمریکایی‌

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تنگه هرمز بسته است. تسلط ما بر تحرکات کامل و قاطع است. هیچ تحرکی در این تنگه از چشم رزمندگان نیروی دریایی سپاه دور نمی ماند.



وی افزود: واقعیت را باید در میدان دید نه در اطلاعیه ها و اظهارات مقامات آمریکا.