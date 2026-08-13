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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

دریادار علی عظمایی: واقعیت در میدان است نه در اظهارات آمریکایی‌

دریادار علی عظمایی: واقعیت در میدان است نه در اظهارات آمریکایی‌

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تنگه هرمز بسته است. تسلط ما بر تحرکات کامل و قاطع است. هیچ تحرکی در این تنگه از چشم رزمندگان نیروی دریایی سپاه دور نمی ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تنگه هرمز بسته است. تسلط ما بر تحرکات کامل و قاطع است. هیچ تحرکی در این تنگه از چشم رزمندگان نیروی دریایی سپاه دور نمی ماند.

وی افزود: واقعیت را باید در میدان دید نه در اطلاعیه ها و اظهارات مقامات آمریکا.

کد مطلب 6915943

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