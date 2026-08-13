ناصح کیخسروی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح واکسیناسیون دامها و سگهای گله در شهر نودشه و مراتع کوه دالانی شهرستان پاوه خبر داد و اظهار کرد: این طرح در راستای پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر دامی و با هدف صیانت از سلامت دام و جامعه اجرا شد.
وی افزود: در جریان این عملیات، دامهای منطقه علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) و بروسلوز واکسینه شدند و برای پیشگیری از شیوع بیماری هاری نیز سگهای گله تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان پاوه با اشاره به اهمیت اجرای برنامههای پیشگیرانه در مناطق روستایی و مرتعی، تصریح کرد: دامها و سگهای گله به دلیل ارتباط مستمر با محیطهای طبیعی و جابهجایی در مراتع، میتوانند در معرض بیماریهای مختلف قرار داشته باشند و اجرای واکسیناسیون منظم نقش مهمی در کاهش خطر شیوع بیماریها دارد.
کیخسروی ادامه داد: واکسیناسیون دامها علیه طاعون نشخوارکنندگان کوچک و بروسلوز، از جمله اقدامات مهم برای کنترل بیماریهای واگیر در جمعیت دام سبک است و در کنار آن، واکسیناسیون سگهای گله علیه هاری نیز برای حفظ سلامت دامداران، جوامع محلی و سایر افراد در معرض تماس با این حیوانات اهمیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای مستمر برنامههای پیشگیرانه دامپزشکی و همکاری دامداران و بهرهبرداران با مجموعه دامپزشکی میتواند نقش مؤثری در شناسایی، کنترل و جلوگیری از گسترش بیماریهای واگیر دامی داشته باشد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان پاوه در پایان تأکید کرد: برنامههای واکسیناسیون و اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی در مناطق مختلف شهرستان با هدف حفظ سلامت دام، حمایت از دامداران و صیانت از سلامت جامعه ادامه خواهد داشت.
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