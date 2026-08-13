به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک‌حسینی شامگاه پنجشنبه در صد و شصت و ششمین شب تجمع مردم یاسوج با اشاره به ایام شهادت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع)، اظهار کرد: مسیر هدایت بشر هیچ‌گاه مسیر ساده‌ای نبوده و انبیا همواره با دشمنانی از میان انسان‌ها و جنیان مواجه بوده‌اند.

وی افزود: انبیا در میان این دشمنی‌ها توانستند توحید، فضائل و کرامت انسانی را برای آینده تاریخ عبور دهند و این مسیر با حضور مردانی همراه بود که نه اراده‌شان در برابر دشمن سست شد و نه توان نظامی آنان به تسلیم انجامید.

شهدا رمز عزت و آبروی ملت هستند

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری با گرامیداشت یاد شهدا و رزمندگان گفت: سلام و درود خدا بر شهدایی که جان پاکشان روح تازه‌ای در امت دمید؛ شهیدانی که رمز آبرو، وجاهت و عزت ما هستند.

وی ادامه داد: سرداران، امیران، بسیجیان، سربازان و همه مردانی که برای عزت این کشور ایستادند، همواره تکیه‌گاه ملت هستند و باید قدردان آنان و خانواده‌هایشان باشیم.

آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: سلام خدا بر رزمندگانی که در شرایط سخت سرما و گرما ایستادند و امروز نیز آماده دفاع از کشور هستند.

دشمن؛ از تطمیع و تهدید تا تحریم

وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) بیان کرد: هنگامی که پیامبر برای هدایت جامعه بشری مبعوث شد، دشمن ابتدا به تطمیع روی آورد، اما زمانی که تطمیع‌ها اثر نکرد، تهدید و حتی تلاش برای ترور پیامبر را در دستور کار قرار دادند.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تحریم اقتصادی مسلمانان در صدر اسلام افزود: نه تطمیع، نه تهدید و نه تحریم توانست پیامبر اکرم(ص) را از مسیر خود بازدارد و ایشان با عبور از این سختی‌ها مسیر هدایت جامعه را ادامه داد.

«صلح» و «جنگ» هر دو قاعده دارند

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در مسائل مهم کشور گفت: ما گرفتار دو سوی نکبت، یعنی افراط و تفریط هستیم؛ عده‌ای می‌گویند صلح، اما نمی‌دانند صلح قاعده دارد و مذاکره نباید با ذلت همراه باشد.

آیت الله ملک حسینی ادامه داد: از سوی دیگر کسانی هستند که مفهوم جنگ را نمی‌فهمند و بدون توجه به شرایط می‌گویند جنگ و صلح معنایی ندارد؛ در حالی که هم جنگ و هم صلح دارای قاعده و شرایط خاص خود هستند.

وی اظهار کرد: سخن گفتن درباره جنگ، صلح، مذاکره و ترک مخاصمه یک موضوع تخصصی است و تصمیم‌گیری درباره آن باید در جایگاه خود و با بهره‌گیری از عقل جمعی انجام شود.

تصمیم‌های راهبردی باید بر مدار رهبری باشد

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی گفت: اگر در نظام جمهوری اسلامی تصمیم درباره صلح بر عهده رهبر نظام گذاشته شده، به این دلیل است که کسی که قرار است درباره جنگ، مذاکره، ترک مخاصمه یا صلح تصمیم بگیرد باید عقل برتر جامعه باشد و از عقل جامعه نیز بهره ببرد.

وی افزود: رهبر انقلاب شورای مشورتی دارد و همه نهادها باید برای اتخاذ بهترین تصمیم به ایشان کمک کنند تا انقلاب و نظام باقی بماند و عزت و اقتداری که ایجاد شده حفظ شود.

آیت الله ملک حسینی تأکید کرد: نباید تصور کنیم هر فردی می‌تواند بدون تخصص درباره جنگ و صلح اظهار نظر کند؛ همان‌گونه که یک فرد بدون تخصص اقتصادی نمی‌تواند برای اقتصاد کشور نسخه جامع بپیچد.

هشدار نسبت به اظهارنظرهای غیرتخصصی

وی با انتقاد از ورود افراد غیرمتخصص به مسائل تخصصی اظهار کرد: کشور در اقتصاد، سیاست و فرهنگ زمانی دچار مشکل می‌شود که افراد بدون تخصص درباره همه موضوعات اظهارنظر کنند.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری افزود: فردی که نمی‌داند موشک بالستیک چیست یا چگونه یک سامانه نظامی عمل می‌کند، نمی‌تواند درباره نحوه جنگیدن تصمیم‌گیری کند؛ همان‌طور که کسی که در حوزه اقتصاد تخصص ندارد نباید برای حل همه مسائل اقتصادی نظریه‌پردازی کند.

وی گفت: انسان باید حد فهم خود را بشناسد؛ اگر فردی را دیدید که درباره همه مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی نظر می‌دهد، باید بدانید که احتمالاً در هیچ‌کدام صاحب‌نظر واقعی نیست.

وحدت؛ شرط اثرگذاری اراده رهبری

آیت الله ملک‌حسینی با تأکید بر اهمیت وحدت در جامعه اظهار کرد: جامعه‌ای که وحدت نداشته باشد، اراده رهبر آن جامعه نیز با دشواری مواجه می‌شود؛ بنابراین حفظ وحدت و انسجام یک ضرورت اساسی است.

وی با اشاره به بیانات امیرالمؤمنین(ع) درباره آثار تفرقه افزود: اگر جامعه مؤمنان متحد باشد، می‌تواند در برابر دشمن ایستادگی کند، اما تفرقه و اختلاف، قدرت جامعه را از بین می‌برد.

دشمن را باید دشمن شناخت

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت شناخت دشمن گفت: ایمان نباید ملعبه دشمن شود و جامعه باید دشمن خود را بشناسد.

وی ادامه داد: هر اقدامی که دشمن را شاد و جسور کند، در خدمت دشمن قرار گرفتن است و جامعه باید در برابر چنین رفتارهایی هوشیار باشد.

آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: جامعه‌ای که در پرتو رهبری از بصیرت سیاسی برخوردار باشد و دشمن خود را بشناسد، تنها با وحدت می‌تواند در برابر استکبار ایستادگی کند.

در داخل مهربان و در برابر دشمن مقتدر باشیم

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری در پایان گفت: پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و ائمه اطهار(ع) دین را بر پایه نرمش و مهربانی در جبهه ایمان و عزت و اقتدار در برابر کفر حفظ کردند.

وی بیان کرد: امروز نیز باید در میان خودمان مهربان باشیم و در برابر دشمن مقتدر بایستیم؛ جامعه‌ای که چنین ویژگی‌هایی داشته باشد، بی‌شک پیروز خواهد شد.

آیت الله ملک حسینی ملک‌حسینی در پایان برای عزت و اقتدار جمهوری اسلامی، حفظ کشور در پناه اهل‌بیت(ع)، شکست دشمنان و پیروزی امت اسلامی دعا کرد.