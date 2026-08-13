خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نهتنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بنبست راهبردی و شکستهای میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانشآموزان بیگناه آغاز شد، بهسرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گستردهای پیدا کرد و واکنشهای متفاوتی را در رسانههای بینالمللی برانگیخت.
رسانههای جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کردهاند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتابها میتواند تصویری روشنتر از وضعیت واقعی جنگ و چشمانداز آن ارائه دهد.
رسانه های عربی
الجزیره در مقاله ای با اشاره به اشتباه بودن سیاست های آمریکا در قبال ایران نوشت:آمریکا بار دیگر در حال تکرار اشتباهات جنگ عراق است؛ یعنی اتکا به برتری نظامی برای دستیابی سریع به اهداف سیاسی.
إیما أشـفورد پژورهشگر مرکز استیسمون در این رابطه می نویسد: دونالد ترامپ با وجود وعده پایان دادن به «جنگهای بیپایان»، آمریکا را بار دیگر وارد یک جنگ گسترده در خاورمیانه کرده است.
حملات آمریکا به ایران اگرچه آسیبهای نظامی وارد کرده، اما به پیروزی راهبردی منجر نشده است؛ ساختار سیاسی ایران پابرجاست، بخشی از ذخایر مهمات آمریکا مصرف شده و توان ایران برای تهدید منافع آمریکا در منطقه، از جمله در تنگه هرمز، افزایش یافته است.
اشفورد تأکید میکند مشکل فقط ترامپ نیست، بلکه در ساختار سیاسی و راهبردی آمریکا ریشه دارد؛ ساختاری که ورود به جنگ را آسانتر از خروج از آن میکند. تعیین اهداف حداکثری نیز باعث میشود عقبنشینی، بهدلیل ترس از متهم شدن به ضعف، برای روسای جمهور دشوار شود.
نویسنده معتقد است آمریکا از تجربه عراق درس کافی نگرفته و بار دیگر در خطر تبدیل یک عملیات نظامی محدود به جنگی طولانی، فرسایشی و پرهزینه قرار دارد؛ جنگی که میتواند پیامدهایی برای قدرت آمریکا و امنیت کل منطقه داشته باشد.
المیادین در مقاله ای در رابطه با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ پیامدها و اهداف پنهان آن نوشت:
جنگ کنونی علیه ایران روندی است که از جنگ ۱۲روزه ژوئن ۲۰۲۵ آغاز شد و پس از شکست مذاکرات هستهای، به درگیری جدید انجامید. اهداف فراتر از مسئله هستهای است و شامل تضعیف ایران، مهار نفوذ روسیه و چین، تضعیف محور مقاومت و گسترش نفوذ اسرائیل در منطقه میشود.
آمریکا و اسرائیل بر سقوط سریع ساختار سیاسی ایران حساب کرده بودند، اما این هدف محقق نشد. پس از شهادت رهبران و فرماندهان ارشد، ساختار سیاسی ایران به سرعت خود را بازسازی کرد و جامعه نیز در برابر حمله خارجی انسجام بیشتری نشان داد.
در عرصه داخلی نیز جنگ موجب افزایش همبستگی ملی، کاهش اعتراضات و تقویت حمایت از نظام شده است. با وجود آسیبهای اقتصادی و فشار بر معیشت، خدمات عمومی و ثبات اجتماعی تا حد زیادی حفظ شده است.
جنگ برخلاف اهداف آمریکا و اسرائیل، نه به فروپاشی ایران، بلکه به انسجام بیشتر ساختار سیاسی و جامعه و موضعی سختتر در برابر غرب منجر شده است.
روزنامه رای الیوم در مقاله ای پیرامون برتری ایران درجنگ با آمریکا نوشت: ایران در جنگ کنونی بر دو عامل جغرافیا و زمان تکیه دارد؛ دو مؤلفهای که به باور نویسنده، آمریکا و رژیم صهیونیستی از آن بیبهرهاند.
ایران به دلیل وسعت زیاد، جمعیت بالا و کوهستانهای زاگرس و البرز، کشوری بسیار دشوار برای اشغال زمینی است. نویسنده با استناد به برخی تحلیلگران نظامی معتقد است هرگونه تلاش برای اشغال ایران میتواند جنگی بسیار طولانی و پرهزینه ایجاد کند.
از سوی دیگر، تنگه هرمز اهرم مهم ایران است. حتی بدون بستن کامل تنگه، هرگونه اختلال یا تهدید علیه کشتیرانی میتواند بازار نفت، شرکتهای بیمه و حملونقل دریایی را تحت تأثیر قرار دهد.
عامل دوم، زمان است. نویسنده معتقد است ایران با فشارهای انتخاباتی کوتاهمدت آمریکا و اسرائیل مواجه نیست، در حالی که ترامپ و نتانیاهو باید هزینههای جنگ را در برابر افکار عمومی و تحولات سیاسی داخلی توجیه کنند.
ایران لزوماً برای پیروزی نظامی تلاش نمیکند؛ بلکه میکوشد دوام بیاورد و جنگ را طولانی کند تا هزینههای سیاسی و اقتصادی آن برای آمریکا و اسرائیل افزایش یابد.
رسانه های چین و روسیه
خبرگزاری راشاتودی در گزارشی با عنوان «ترکیه برنامههای خود را برای ناتوی اسلامی دارد» به بررسی اهداف آنکارا از توافق دفاعی مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان پرداخته است.
این گزارش مینویسد توافقی که در ۷ اوت در مکه میان رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان، و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، امضا شد، بر اصل دفاع جمعی استوار است؛ به این معنا که حمله مسلحانه به یکی از سه کشور، حمله به همه اعضا تلقی خواهد شد.
از دید نویسنده، این توافق برای ترکیه فراتر از یک همکاری نظامی است و میتواند ابزاری برای افزایش نفوذ آنکارا در نظم آینده خاورمیانه باشد.
راشاتودی تأکید میکند که ترکیه در سالهای اخیر با تقویت ارتش و صنایع دفاعی خود، بهویژه در حوزه پهپاد، موشک، کشتی جنگی و تجهیزات الکترونیکی، توانایی بیشتری برای اعمال نفوذ منطقهای پیدا کرده است. همکاری با عربستان و پاکستان نیز میتواند توان نظامی ترکیه را با منابع مالی عربستان و تجربه و ظرفیتهای راهبردی پاکستان پیوند دهد.
بر اساس این گزارش، آنکارا قصد ندارد عضویت خود در ناتو را کنار بگذارد، بلکه میخواهد در کنار روابط با غرب، استقلال راهبردی بیشتری ایجاد کند. ترکیه همچنین میکوشد میان قدرتهای رقیب منطقهای، از جمله ایران و اسرائیل، نقش متعادلکننده داشته باشد و از گرفتار شدن در یک رویارویی مستقیم پرهیز کند.
این گزارش در ادامه، تنش فزاینده میان ترکیه و اسرائیل، بهویژه درباره آینده سوریه، را از عوامل مهم در محاسبات امنیتی جدید منطقه میداند. با این حال، تأکید میشود که پیمان مکه الزاماً یک ائتلاف ضداسرائیلی یا ضدایرانی نیست.
در نهایت، راشاتودی نتیجه میگیرد که هدف اصلی ترکیه ایجاد یک «ناتوی اسلامی» به معنای سنتی نیست، بلکه آنکارا تلاش دارد با ایجاد شبکهای از شرکای نظامی، اقتصادی و سیاسی، قدرت چانهزنی خود را افزایش دهد و در تعیین قواعد نظم جدید خاورمیانه نقش پررنگتری ایفا کند.
شبکه خبری سیجیتیان چین در گزارشی با عنوان «ایران میگوید تنگه هرمز تا پذیرش شروط آمریکا بسته خواهد ماند» به تشدید اختلافات تهران و واشنگتن بر سر وضعیت این آبراه راهبردی پرداخته است.
بر اساس این گزارش، ایران اعلام کرده تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا شروط مطرحشده از سوی تهران را نپذیرد، بازگشایی نخواهد شد. این موضع در واکنش به ادعای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مطرح شده که گفته بود واشنگتن کنترل کامل تنگه را در اختیار دارد. فرماندهی مرکزی آمریکا نیز از ادامه اجرای محاصره دریایی ایران خبر داده و اعلام کرده این عملیات تاکنون موجب تغییر مسیر ۵۹ کشتی تجاری، از کار افتادن سه کشتی و بازرسی دو کشتی شده است.
سیجیتیان میافزاید مذاکرات ایران و آمریکا همچنان به بنبست رسیده و موضوعاتی از جمله وضعیت تنگه هرمز، برنامه هستهای ایران، پرداخت غرامت جنگ و آزادسازی داراییهای ایران مورد اختلاف است. تهران خواستار دریافت غرامت از آمریکا شده، در حالی که ترامپ نیز متقابلاً ایران را به پرداخت غرامت بابت کشتهشدن نیروهای آمریکایی فراخوانده است.
در همین حال، سازمان ملل خواستار گفتوگو و مذاکره برای دستیابی به توافقی پایدار شده و تأکید کرده حلوفصل بحران باید ضمن بازگرداندن ثبات منطقه، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ را تضمین کند.
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