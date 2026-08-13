مردم پشتوانه اصلی نظام اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی سلطانی پنجشنبه شب در تجمع مردمی در شهر هزارسنگر آمل، با اشاره به جایگاه تعیین‌کننده توده مردم در اندیشه سیاسی اسلام، اظهار کرد: حضور پرشور و آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف، نه تنها پشتوانه محکم نظام است، بلکه مشروعیت نظام اسلامی را در ابعاد مختلف تقویت می‌کند.

حجت‌الاسلام سلطانی با تبیین دیدگاه‌های امام خمینی(ره) نسبت به نقش مردم در جمهوری اسلامی افزود: در منظومه فکری اسلام، مردم صرفاً یک عنصر نمادین نیستند، بلکه در هر دو عرصه تصمیم‌سازی و اجرای منویات نظام، نقشی راهبردی و تعیین‌کننده دارند.

وی با یادآوری وقایع تاریخی صدر اسلام، از جمله حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، دوران امامت امیرالمؤمنین(ع)، امام حسن مجتبی(ع) و واقعه عاشورا، هشدار داد: هرگاه امت اسلامی حمایت خود را از امام جامعه قطع کرده یا از نقش‌آفرینی بازمانده‌اند، جبهه حق با چالش‌های بنیادین مواجه شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، اهداف حضور مردم در میدان را احیای ارزش‌های اسلامی، صیانت از نظریه ولایت فقیه و دفاع از مظلومان دانست و تصریح کرد: متأسفانه در برخی حوزه‌های فرهنگی، نگاه مقدس و معرفت صحیح نسبت به دین و احکام الهی تضعیف شده که باید برای آن چاره‌جویی کرد.

حجت‌الاسلام سلطانی در ادامه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: نباید این فریضه دینی به گونه‌ای در جامعه بازنمایی شود که مردم تصور کنند برای انجام آن نیازمند جایگاه یا مجوز خاصی هستند؛ این وظیفه‌ای عمومی است که باید در لایه‌های مختلف اجتماع جاری باشد. وی همچنین با تأکید بر مقوله حجاب و عفاف، مشکلات اقتصادی را مجوزی برای نادیده گرفتن ارزش‌های دینی ندانست و بر اهتمام جدی برای حفظ این سنگرها تأکید کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور، تصریح کرد: مسئولانی که در ایجاد یا تشدید مشکلات اقتصادی نقش داشته‌اند، با ترک فعل یا سوءمدیریت، باید در برابر مردم پاسخگو باشند؛ معیشت مردم نباید به ابزاری برای فشار اجتماعی و بهانه‌ای برای تضعیف باورها تبدیل شود.

حجت‌الاسلام سلطانی با انتقاد از برخی قرائت‌های ناصواب از مفاهیم دینی که خواسته یا ناخواسته در مسیر اهداف دشمن قرار می‌گیرند، گفت: ما حامی وحدت و وفاق ملی هستیم، اما این وحدت باید مبتنی بر سه شرط اصلی باشد: ارائه برنامه راهبردی توسط مدیریت فرهنگی جامعه، حرکت در چارچوب قوانین الهی و قانون اساسی، و در نهایت ولایت‌محوری باشد.

وی تأکید کرد: وحدتی که ولایت‌محور نباشد و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور را از مسیر ولایت خارج کند، مورد پذیرش نیست. در مسائل حیاتی کشور نظیر جنگ و صلح و تشخیص مصالح عالیه اسلام، فصل‌الخطاب، ولی فقیه است و کارگزاران و نواندیشان نباید این جایگاه راهبردی را نادیده بگیرند.

حجت‌الاسلام سلطانی در پایان با تأکید بر روحیه مطالبه‌گری آگاهانه مردم اظهار داشت: امروز ملت ایران با بصیرت کامل، اجازه تحریف حقایق دینی را نمی‌دهد و مطالبه جدی آنان، اجرای دقیق ارزش‌های اسلامی در تمامی سطوح جامعه و دستگاه‌های اجرایی است.