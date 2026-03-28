پیکر ۲ شهیده خردسال جنگ رمضان در چاهملک نایین تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مطهر دو شهیده خردسال جنگ رمضان، بشری دلیری ۵ ساله و هدی دلیری ۸ ساله، شامگاه شنبه با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، جمعی از مسئولان و اقشار مختلف در روستای چاهملک از توابع شهرستان خوروبیابانک برگزار شد.

در این مراسم، مردم ولایت‌مدار منطقه با چشمانی اشکبار و در فضایی آکنده از حزن و اندوه، پیکرهای مطهر این دو شهیده خردسال را تا محل خاکسپاری بدرقه کردند. شرکت‌کنندگان با قرائت دعا، مرثیه‌خوانی و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

حضور گسترده مردم روستای چاهملک و مناطق اطراف در این آیین، جلوه‌ای از همدلی و همراهی با خانواده این دو شهیده خردسال بود؛ خانواده‌ای که در جریان جنگ رمضان دو فرزند خردسال خود را تقدیم کرده است.

در جریان این مراسم، برخی از مسئولان حاضر با تسلیت به خانواده این شهیدان، بر اهمیت پاسداشت یاد و نام شهدا و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه تأکید کردند.