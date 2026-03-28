  1. استانها
  2. اصفهان
۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

پیکر ۲ شهیده خردسال جنگ رمضان در چاهملک نایین تشییع شد

پیکر ۲ شهیده خردسال جنگ رمضان در چاهملک نایین تشییع شد

نائین - پیکر مطهر دو شهیده خردسال جنگ رمضان، «بشری دلیری» ۵ ساله و «هدی دلیری» ۸ ساله در چاهملک نایین تشییع و خاکسپاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مطهر دو شهیده خردسال جنگ رمضان، بشری دلیری ۵ ساله و هدی دلیری ۸ ساله، شامگاه شنبه با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، جمعی از مسئولان و اقشار مختلف در روستای چاهملک از توابع شهرستان خوروبیابانک برگزار شد.

اشک و اندوه در چاهملک؛ پیکر ۲ شهیده خردسال جنگ رمضان تشییع شد

در این مراسم، مردم ولایت‌مدار منطقه با چشمانی اشکبار و در فضایی آکنده از حزن و اندوه، پیکرهای مطهر این دو شهیده خردسال را تا محل خاکسپاری بدرقه کردند. شرکت‌کنندگان با قرائت دعا، مرثیه‌خوانی و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

اشک و اندوه در چاهملک؛ پیکر ۲ شهیده خردسال جنگ رمضان تشییع شد

حضور گسترده مردم روستای چاهملک و مناطق اطراف در این آیین، جلوه‌ای از همدلی و همراهی با خانواده این دو شهیده خردسال بود؛ خانواده‌ای که در جریان جنگ رمضان دو فرزند خردسال خود را تقدیم کرده است.

اشک و اندوه در چاهملک؛ پیکر ۲ شهیده خردسال جنگ رمضان تشییع شد

در جریان این مراسم، برخی از مسئولان حاضر با تسلیت به خانواده این شهیدان، بر اهمیت پاسداشت یاد و نام شهدا و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه تأکید کردند.

اشک و اندوه در چاهملک؛ پیکر ۲ شهیده خردسال جنگ رمضان تشییع شد

کد مطلب 6785918

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها