به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازفدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی در این بیانیه آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«و سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أیّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبونَ»

بار دیگر دست پلید و جنایتکار استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای متجاوز و رژیم سفاک صهیونیستی، به خون پاک جوانان و نخبگان این مرز و بوم آغشته گشت. تهاجم بزدلانه و ددمنشانه اخیر به میهن اسلامی و هدف قرار دادن کانون‌های علم و دانایی، یعنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، نشان از هراس بی‌پایان دشمنان از بیداری و پیشرفت علمی ایران مقتدر دارد.

در این حملات ناجوانمردانه، متأسفانه شاهد پرکشیدن بیش از ۵۰ تن از دانشجویان عزیز دختر و پسر و اساتید برجسته دانشگاه بودیم؛ ستاره‌هایی که هر کدام سرمایه‌ای بی‌بدیل برای آینده این سرزمین بودند و اکنون با خون خود، مظلومیت و حقانیت ملت ایران را به جهانیان ابلاغ کردند. حمله به حریم دانشگاه، نه تنها نقض آشکار تمام معاهدات بین‌المللی و حقوق بشر، بلکه جنایتی آشکار علیه دانش، انسانیت و آینده بشریت است.

فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، به نمایندگی از جامعه بزرگ ورزشکاران دانشجو، ضمن محکومیت شدید این اقدام تروریستی و ضدبشری، اعلام می‌دارد که چنین حرکت‌های مذبوحانه‌ای هرگز نخواهد توانست چرخ‌های پیشرفت علمی و ورزشی کشور را متوقف کند. ما ضمن عرض تسلیت به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، خانواده‌های معظم شهدای دانشجو و ملت شریف ایران، بر موارد زیر تأکید می‌نماییم:

۱. از تمامی مجامع بین‌المللی، فدراسیون‌های جهانی ورزش دانشگاهی (FISU) و نهادهای حقوق بشری درخواست داریم ضمن شکستن سکوت مرگبار خود، این جنایت صریح علیه مراکز علمی و دانشجویان بی‌پناه را با قاطعیت محکوم نموده و عاملان آن را مورد پیگرد قرار دهند.

۲. هدف قرار دادن آگاهانه محیط‌های آموزشی، مصداق بارز جنایت جنگی و نسل‌کشی علمی است و سکوت در برابر آن، شریک شدن در جرم متجاوزان تلقی می‌شود.

۳. جامعه ورزش دانشجویی کشور با تأسی از خون شهدا، مصمم‌تر از گذشته در میادین علمی و ورزشی حضور یافته و پرچم عزت ایران اسلامی را به اهتزاز در خواهد آورد تا به بدخواهان نشان دهد که «ایران، خانه شهیدان و مهد قهرمانان» باقی خواهد ماند.

خون این شهیدان والامقام، بی‌تردید موجب انسجام و وحدت بیشتر جامعه دانشگاهی و تسریع در اضمحلال رژیم‌های جنایتکار خواهد شد.