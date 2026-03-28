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۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۳۴

دو صنعت وابسته و مرتبط با صنایع نظامی و هوافضای آمریکا هدف قرار گرفتند

دو صنعت وابسته و مرتبط با صنایع نظامی و هوافضای آمریکا هدف قرار گرفتند

دو صنعت وابسته و مرتبط با صنایع نظامی و هوافضای آمریکا در منطقه هدف ضربات موشکی و پهپادی قرارگرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم
در پی اقدام خبیثانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی در هدف قرار دادن زیرساخت‌های صنعتی کشور عزیزمان از مبداء کشورهای حاشیه جنوبی خلیج همیشه فارس، رزمندگان نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک عملیات ترکیبی و هدفمند، دو صنعت وابسته و مرتبط با صنایع نظامی و هوافضای آمریکا در منطقه شامل کارخانه های آلومینیوم امال (EMAL) و کارخانه آلومینیوم آلبا (ALBA)را مورد هدف موثر موشکی و پهپادی قرار دادند.

شایان ذکر است کارخانه «امال» با طولانی‌ترین خط تولید آلومینیوم در جهان و با ظرفیت تولید 1/3 میلیون تن و کارخانه آلومینیوم «آلبا» با سرمایه گذاری و سهامداری شرکت‌های آمریکایی نقش موثری در تولیدات صنایع نظامی ارتش تروریستی آمریکا دارند.

پاسخ ایران به تهدیدات و تجاوزات دشمنان خبیث براساس اعلام قبلی زین پس بر اساس قاعده چشم در برابر چشم نخواهد بود. فراتر از هر سطح تجاوزی، ضربه مهلک تر بر پیکره نظامی و اقتصادی دشمنان وارد خواهد شد.

کد مطلب 6786038

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    نظرات

    • IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      4 4
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      خداکنه اینا دوباره به صنایع ایران حمله نکنند خدا کمک کنه
    • نیما IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      0 0
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      اگر به یاری خداوند هر حمله دشمن با حملۀ مضاعف و بسیار شدید تر پاسخ داده بشه دیگه وجودشو نخواهند داشت دوباره حمله کنند
    • IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      0 0
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      قسمتی از موشکها لازم است با مواد آتش زا پرشود.

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