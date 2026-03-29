خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ جنگ اگرچه فقدان و خسارت، اندوه و حسرت به دنبال دارد اما برای هر انسان هوشمند، مدرسهای درسآموز است که هر کسی به قدر ظرف خود از آن میآموزد و برای اعتلای وجودی خود و اطرافیان و بلکه جامعه توشه بر میدارد.
در کنار توجه به تمام ساحتهای جنگ، از بُعد تربیتی آن خاصه برای کودکان و نوجوانان نباید غافل شویم. اینروزها اگر هوشیار باشیم این فضای باشکوه آکنده از پیروزیهای رزمندگان اسلام علیه جبهه دشمن متجاوز که با عطر شهیدان گلگونکفن آمیخته شده و حال و هوای بینظیری را در فضای معنوی «اتحاد مقدس» خلق کرده است، بهترین بستر تربیت و رشد است.
اینروزها کودکان و نوجوانان ما در میانه جنگ رمضان، با در کنار هم قرار دادن مشاهدات و دریافتهای خود، در حال فراگیری الفبای مبارزه هستند، مبارزه با شیطان درون و بیرون. امروز اگر قدری زیرکی به خرج دهیم میتوانیم از فرزندان کودک و نوجوانمان، سربازان فردا را تربیت کنیم که همچون شهید امام خامنهای (ره) و همانند سردارهای شجاع و باغیرتمان که جانفدای این ملت و کشور شدند، حافظ کیان این سرزمین باشند.
این روزها فرزندان ما با حضور در خیابانها و اعلام انزجار نسبت به دشمن و حمایت از مدافعان وطن، مشق مقاومت و ایستادگی را تمرین میکنند. اکنون این روزهای حماسیِ باشکوه بهترین فرصت است تا درس آزادی و آزادگی، پایمردی در راه دین و خاک وطن، شجاعت و ایثار و شهادت را به فرزندانمان یاد بدهیم.
در خصوص چگونگی بهرهگیری از فرصتهای تربیتی جنگ و مشارکت نوجوانان در فعالیتها و برنامههای اجتماعی ناظر به جنگ رمضان در استان، گفتگوی ما نخست با یک مدرس حوزه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد دانشگاه، سپس با یک مشاور و روانپزشک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و در انتها گفتگو با مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان چهارمحال و بختیاری از نگاه مخاطبان گرامی میگذرد.
تربیت بر مبنای قرآن کریم بهترین تربیت است
حجتالاسلام والمسلمین مهدی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تربیت بر مبنای قرآن کریم بهترین تربیت است چرا که بر طبق نص صریح قرآن، این کتاب آسمانی انسانها را به سمت رشد هدایت میکند، اظهار کرد: پرسش اینجاست که مراد از رشد چیست و پدرها و مادرها چه برداشتی از رشد فرزند دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با ذکر اینکه در مقوله رشد، توجه به تربیت و شخصیت فرزند ارجح بر سایر ابعاد است، ادامه داد: اینکه فرزند ما فقط درس بخواند اما از تربیت او غفلت شود، به معنی رشدیافتگی نیست. چه بسیار اساتید نخبه در طول تاریخ، که خائنین به مملکت خود بودند زیرا به رشد واقعی مورد نظر قرآن نرسیدند لذا قاعدتاً شخصیت نوجوان بالاتر از معدل اوست.
مدرس حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری پدیده سلبریتیسم را از نمونههای عدم رشدیافتگی افراد عنوان کرد و گفت: اینروزها چه بسیار سلبریتیها که هیچ اثری از آنها برای محکوم کردن اقدامات جنایتکارانه دشمن وجود ندارد در حالی که اینها برای هر اتفاقی پُست و استوری میگذاشتند. جهل با بیسوادی فرق دارد و چه بسا استادی که در یک علم عالم بوده اما گرفتار جهل است.
طاهری با استناد به نامه ۳۱ نهجالبلاغه امیرالمومنین (ع) ناظر بر تربیت اسلامی، بیان کرد: امام (ع) قائل به تربیت «انسان اجتماعی» و نه انسان فردی هستند. پدر و مادر باید دقت کنند که فرزند آنها به جامعهای که در آن زیست میکند متعلق است لذا باید اثرگذار بر جامعه باشد و تربیت خانوادگی باید بهگونهای باشد که منجر به اثربخشی اجتماعی فرزند شود.
وی یادآور شد: اگر فرزند من از جامعه سود میبرد اما سودی برای جامعه ندارد باید بدانم که در تربیت او خیانت میکنم؛ نخبه در جامعه اسلامی کسی است که سودش برای دیگران بیش از زحمتش باشد و در ازای خدمتش، انتظاری هم از جامعه ندارد.
فعالیتهای اجتماعی؛ بهترین فضا برای تربیت مؤثر نوجوانان
طاهری فعالیتهای اجتماعی را بستر مناسب ارتقای اثربخشی نوجوانان عنوان کرد و ادامه داد: این فضا فرصتی را به فرزندان ما برای پذیرش تربیت مؤثر میدهد که پایههای تربیت صحیح در وجودشان قوام یابد و برای فراز و نشیبهای زندگی ورزیده شوند و با هر بادی نلرزند.
این مدرس حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه فعالیتهای اجتماعی باعث میشود که نوجوانان به دل کار بروند و اهل انجام دادن کار شوند، افزود: تربیت انسانهای پای کار و نیروهای جهادی حاضر در میدان باید برای پدر و مادرها موضوعیت داشته باشد و لذا باید این مسیر برایشان تسهیل و زمینه رشد آنها فراهم شود.
طاهری با بیان اینکه نوجوان من در فعالیتهای اجتماعی باید یاد بگیرد که حتماً مردم علیه او حرف میزنند، ادامه داد: امیرالمومنین (ع) در تربیت اجتماعی قائلند که سرزنش دیگران نباید انسان را از میدان به در کند چرا که این سرزنشها اجتنابناپذیر است. تقویت حلم و تابآوری در نوجوان در مواجهه با هجمههای دیگران موضوعیت دارد و باید مورد توجه والدین باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد اظهار کرد: امام (ع) قیامت را شاخص و ملاک تربیت دانستند چرا که پدر و مادر اگر این شاخص را نصبالعین تربیت قرار دهند، با هر فراز یا نشیبی دچار سستی و تزلزل نخواهند شد و نوجوان در چنین بستر تربیتی، محکم و استوار بار میآید.
وی تربیت روحیه جهادی و جنگنده بودن را از دیگر شاخصهای رشدیافتگی انسان و دانست و گفت: انسان موفق کسی است که باوجود موانع و مشکلات از حرکت باز نایستد بلکه از مسیر مشکلات عبور کرده و همه چیز را برای خودش و دیگران مهیا ساخته است. همه اینها شرطش مداومت بر ماندن بر سر سفره قرآن و توجه به تربیت قرآنی است که امیدواریم مدنظر والدین قرار گیرد.
تقویت تکلیفمداری و مسئولیتپذیری نوجوانان
در ادامه، احمد کرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر به مرور برخی از مهمترین کارکردهای فعالیتهای اجتماعی نوجوانان پرداخت و اظهار کرد: نوجوان پیوسته در جستجوی هویت خود است و شرکت در فعالیتها و برنامههای اجتماعی کمکی برای هویتیابی آنان است. نوجوان با حضور در فعالیتهای اجتماعی به پاسخی برای پرسش من کیستم، در کجا هستم و قرار است چه کنم میرسد.
کرمی نیل به استقلال را از دیگر برکات فعالیتهای اجتماعی نوجوان عنوان کرد و افزود: سن نوجوانی اقتضا میکند که فرد بتدریج به ویژگیهای خاص خود پی ببرد و احساس استقلال کند که مشارکت دادن در برنامههای اجتماعی، کمک بزرگی در تقویت این حس استقلال خواهد بود.
وی برنامههای گروهی و اجتماعی را بستر مناسب تعامل نوجوان با همسن و سالان خود برشمرد و گفت: هر انسانی خاصه در سن نوجوانی به دنبال تعامل و ارتباط بیشتر با همسالان است و هدایت نوجوان به سمت کارهای اجتماعی پاسخ مناسبی برای این نیاز است تا در کنار دوستان همسالش تجربههای جدید را پشت سر بگذارد و همراستا در جهت یک هدف واحد تلاش و همکاری داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه فعالیتهای گروهی باعث تقویت حس مسئولیتپذیری نوجوان میشود، اظهار کرد: اعطای کارها و مسئولیتها به نوجوان باعث میشود از روحیه بیتفاوتی و سلب تکلیف از خود دور شود و بر عکس، یک انسان تکلیفمدار بار بیاید که وظایف خود را به درستی انجام بدهد.
امروز موعد تربیت جانفدایان آینده ایران اسلامی است
کرمی با اشاره به فضای حماسی کشور در پی شهادت قائد امت، امام خامنهای (ره) و جمعی از سرداران و فرماندهان نظامی با تأکید بر فضای تربیتی این روزها، افزود: امروز موعد تربیت جانفدایان آینده ایران اسلامی است که با تأسی به این الگوهای حی و حاضر و جوشش و حماسهای که از خون پاکشان بروز و ظهور یافته است، هویت خود را باز یابند و به ایرانی بودن خود افتخار کنند.
این مشاور و روانپزشک تقویت تعامل والدین با نوجوانان در این شرایط را متذکر شد و افزود: به پدر و مادرها توصیه میکنم اکنون که در برخی استانها شرایط جنگی حاکم است، خوب است سختگیری بر فرزندان را کاهش دهند.
کرمی ادامه داد: کمی منعطف بشویم و اجازه دهیم نوجوان ما با تمام وجود این شرایط جنگی را تجربه کند و یک عمر از این تجربه بهره بگیرد. شرکت کردن در برنامههای جمعی خاصه تجمعات شبانه در خیابانها و میدانهای شهر ایده خوبی برای مشارکت دادن فرزندان در فعالیتهای اجتماعی است که خاصه در حال حاضر بهترین بستر تربیت و رشد بهشمار میرود.
وی با تأکید بر اینکه پدر و مادر آگاه و هوشمند در دل همین جنگ زمینه تربیت صحیح و رشد فرزندانش را فراهم میکنند، گفت: اجازه بدهیم که فرزندان به دور از نگرانی و استرس تجربههای شرایط جنگی را در ذهن و فکر خود حک کرده و این تجربه زیسته را توشه راه زندگی کنند.
نوجوانان مسجدی پای کار دفاع از حریم ایران اسلامی
حجتالاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجتپناه، مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقشآفرینی بچههای مسجد در برپایی باشکوه تجمعات مردمی شبانه و تقویت فضای حماسی محلهها، اظهار کرد: نوجوانان کانونهای مساجد در این شبها با هدف تقویت احساس تعلق به اسلام و ولایت، فعالیتهایی مانند فضاسازی، نصب بنر و پرچم، ارائه خدمات شابلون، تهیه اقلام فرهنگی با بهرهگیری از ابزار هنر، نصب پوستر و ایجاد فضای حماسی در محلات خود را بهخوبی پیش میبرند.
این مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری حضور پرشور نوجوانان مسجدی در تجمعات مردمی را یادآور شد و افزود: این دست فعالیتها به حماسیسازی فضای عمومی جامعه کمک کرده و احساس مشارکت و مسئولیتپذیری قشر نوجوان و جوان را تقویت کرده است.
حجتپناه گفت: در شرایطی که نیاز به مقاومت معنوی و فرهنگی بیش از پیش احساس میشود، حضور و مشارکت نوجوانان و جوانان در این فضا بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه فعالیتهای میدانی نوجوانان در شبهای مقاومت ایران هر شب ادامه دارد و نشاندهنده علاقه و تعهد نوجوانان به اسلام و ولایت است، افزود: با حمایت از این گونه فعالیتها، میتوانیم فضایی را ایجاد کنیم که در آن مفاهیم اسلامی بهخوبی ترویج و جامعهای مقاوم و متعهد به دین داشته باشیم.
مساجد؛ مأمن تقویت معنویت جامعه در شرایط جنگی
وی در ادامه به تبیین برنامههای کانونهای فرهنگی هنری ذیل «قرار ششم همدلی» پرداخت و تصریح کرد: این فعالیتها با هدف ترویج فرهنگ مقاومت و تربیت نسل نوجوان و جوان برگزار میشود که شامل برگزاری محفل جزءخوانی، مراسم عزاداری شهادت رهبر عزیز کشور، قرائت دعای توسل، افطاریهای ساده، مسابقات نقاشی با موضوع جنگ و ایران عزیزمان، و چالشهایی مانند «قدرت و افتخار موشکها» بوده است.
حجتپناه تأکید کرد: مساجد در شرایط جنگی به عنوان مراکزی برای جمعآوری انرژی معنوی جامعه عمل میکنند و فعالیتهای فرهنگی و هنری در این مراکز، نه تنها احساس تعلق به اسلام و انقلاب را در نوجوانان و جوانان تقویت میکند، بلکه به عنوان یک موتور انگیزشی برای مقاومت در برابر فشارهای دشمن نیز به شمار میرود.
