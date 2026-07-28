خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ پیاده‌روی اربعین را باید آئینی عبادی بدانیم که همه ساله از زمان شهادت حضرت اباعبدالله (ع) و شهدای کربلا تا امروز در جریان بوده و امروز ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تمدنی وسیعی یافته است. این برنامه معنوی جلوه‌های زیبایی از حیات طیبه مؤمنان، جامعه اسلامی مطلوب و حکمرانی اسلامی کارآمد را در مقابل دیدگان عالمیان به نمایش می‌گذارد. در کنار سایر کارکردها، سفر اربعین مدرسه فرزندپروری و تربیت دینی را باید بدانیم که فرصتی را برای آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان فراهم می‌کند.

قیام حضرت سیدالشهدا (ع) عالی‌ترین الگوی حیات طیبه است و کودکان و نوجوانان ما در پرتو فرهنگ والای عاشورایی، هویت دینی و ملی خود را در برابر آسیب‌های فرهنگی تقویت و تضمین می‌کنند و کارشناسان تربیتی قائلند که همایش عظیم پیاده‌روی اربعین می‌تواند فرصتی ناب برای تربیت فرزندان و جامعه باشد.

این مهم زمانی تحقق می‌یابد که پدرها و مادرها به همراه فرزندانشان با تأمل و تفکر پا به این مسیر بگذارند و با آگاهی و شناخت، از قدم به قدم این مسیر باصفا برای انتقال درس‌های تربیتی بهره بگیرند. در روزهایی که میلیون‌ها زائر مشتاق از سراسر عالم به سمت کربلای معلی روانه می‌شوند تا عشق و ارادت خود را به ساحت نورانی اباعبدالله الحسین (ع) و خاندان و یاران ایشان اعلام کنند، برخی درس‌های تربیتی این آیین معنوی را در گفتگو با یک کارشناس و مدرس حوزه کودک و نوجوان مرور کردیم.

همایش معنوی اربعین فرصت بی‌بدیل تربیتی است

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام اربعین اباعبدالله الحسین علیه السلام و آغاز پیاده‌روی نجف تا کربلا و با اشاره به اینکه این همایش عظیم معنوی یک ظرفیت و فرصت بی‌بدیل تربیتی است، اظهار کرد: خوب است پدر و مادرهایی که با فرزندان خود عازم این سفر معنوی می‌شوند، دقت نظر لازم را برای بهره‌گیری از این فرصت برای تقویت ابعاد تربیتی فرزندان داشته باشند.

مدرس و کارشناس حوزه کودک و نوجوان با ذکر اینکه قدم به قدم پیاده‌روی اربعین قدم برداشتن در مسیر تربیت خاصه برای کودکان و نوجوانان است، ادامه داد: سفر زیارتی اربعین یک سفر یا زیارت صرف نیست بلکه ما پدرها و مادرها اگر هوشمند باشیم، ابعاد تربیتی آن را نیز می‌توانیم کشف کنیم و اهمیت این فرصت به‌گونه‌ای است که می‌توانم بگویم زندگی آدم‌ها به دو قسمت قبل و بعد از این سفر تقسیم می‌شود.

رئیسی گفت: تا قبل از سفر اربعین، زائر امام حسین (ع) اعم از همسر یا فرزند ما، نوجوان ما، خواهر و برادر ما و اطرافیان ما یک زندگی متفاوت داشتند و بعد از این سفر زندگی جدیدی را پی می‌گیرند. لذا پیاده‌روی اربعین ظرفیت نابی است و یک میدان بی‌همتا را برای تعلیم و تربیت و تقویت درون فراهم می‌کند. چه بسیار زائرانی که سالیان سال در این مسیر نورانی قدم برداشتند و مشرف شدند اما متاسفانه از این تغییر و تحول تربیتی غافل ماندند و بهره‌ای نبردند.

برخی درس‌های تربیتی سفر زیارتی اربعین

وی به مرور برخی درس‌های تربیتی سفر زیارتی اربعین پرداخت و اولین درس را مسئولیت‌پذیری خواند و گفت: فرزند ما در این سفر می‌آموزد که حواسش باید به خودش و وسایل شخصی‌اش باشد چرا که در قبال همه این موارد مسئول است.

رئیسی رعایت ادب میهمان نزد میزبان را دیگر درس تربیتی عنوان کرد و گفت: باید دقت داشته باشیم که ما در کشور عراق میهمان برادران عراقی هستیم لذا نسبت به آنان باید حس خوبی داشته باشیم. پدر و مادر باید چنان ادبی در تکریم میزبان به خرج دهند و خوب عمل کنند، که فرزندان یاد بگیرند در قبال لطف و بزرگواری که عراقی‌ها در حق مردم ایران و دیگر کشورها انجام می‌دهند، قدردان باشند.

وی با بیان اینکه رویکرد پدر و مادر ناظر بر خطاب مستقیم و امر و نهی فرزندان برای انتقال یک آموزه مثلاً رعایت ادب میهمانی اثرگذار نخواهد بود، گفت: پدر و مادر با عملکرد و رفتار خود می‌توانند الگوی عملی یک رفتار باشند و آن را به صورت غیرمستقیم به کودک و نوجوان خود بیاموزند. پدر و مادری که نسبت به میزبان عراقی نهایت دقت را برای رعایت ادب دارد، یقیناً فرزندانش نیز همین رفتار را یاد می‌گیرند و عمل می‌کنند.

رئیسی با تصریح اینکه امروزه متأسفانه سنت پسندیده تشکر و قدردانی در بسیاری از خانواده‌ها مغفول مانده است، یادآوری کرد: نهادینه کردن سنت قدردانی موجب استحکام بنیان خانواده و تقویت محبت و آرامش بین اعضای خانواده و چه بسا مانع از ایجاد مشکلات و اختلافات و متلاشی شدن خانواده می‌شود. لذا باید با رفتارمان این آموزه مهم و راهبردی را به فرزندان منتقل کنیم.

کارشناس مسائل دینی با اشاره به اینکه حتماً بخشی از سفر معنوی اربعین را به فکر کردن و تامل و تدبر درباره موضوعات مختلف اختصاص دهیم، گفت: پدر و مادرها هم خودشان اهل تفکر و اندیشه باشند و هم با طرح سوالات جدی و عمیق، فرزندان را به تدبر و فکر کردن وادار کنند. مثلاً درباره دلیل تشرف به این سفر زیارتی، چرایی زیارت، چرایی قبول این سختی و گرما و نظیر اینها با فرزندان سخن بگویند و آنان را به تفکر وادارند. این رویکرد نه فقط در این سفر بلکه در متن زندگی باعث خواهد شد که عادت به فکر کردن در فرزندان ما ایجاد شود.‌

رئیسی با تأکید بر توجه دادن فرزندان به مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف و زیاده‌روی، اظهار کرد: پدر و مادرها دقت داشته باشند که هر حرکت و رفتارشان توسط فرزندان کودک و نوجوان رصد و الگوبرداری می‌شود بنابراین در استفاده از پذیرایی مواکب و مصرف آب و مواد غذایی و ... دقت لازم را به خرج دهند تا آموزه پسندیده درست مصرف کردن در فرزندان نهادینه شود.

وی با اشاره به اینکه پیاده‌روی در مسیر اربعین فرصت خدمت به زائران اباعبدالله الحسین علیه السلام را برای خود و فرزندانمان فراهم می‌کند که فرصت تربیتی نابی است، گفت: خوب است در برخی مواکب توقف کنیم و اجازه دهیم فرزندان برای ساعتی تجربه خدمت به زوار را با هماهنگی موکب‌داران و خادمان مواکب داشته باشند.

اجازه دهیم فرزندان حلاوت خدمت به زائران حسینی را درک کنند

رئیسی ادامه داد: کودک و نوجوان ما با این کار، لذت و حلاوت خدمت به زوار حسینی را درک و در ذهن و قلب خود ماندگار می‌کند و این خاطره در دلش باقی می‌ماند که یک امتیاز معنوی است. میزان دلسوزی و دغدغه‌مندی ما نسبت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) محک خوبی برای سنجش میزان عشق و ارادت واقعی‌مان به ساحت نورانی حضرت است.

کارشناس مسائل دینی با یادآوری اینکه در سفر اربعین به دنبال بهترین شرایط اسکان و پذیرایی برای خودمان نباشیم، گفت: پدر و مادر سعی کنند مکانی که از حیث امکانات ضعیف‌تر است را برای اسکان و استراحت انتخاب کنند و مکان‌های بهتر را به دیگر زائران پیشنهاد دهند؛ این یک درس از خودسازی و ایثار به فرزندان است و همین ظرافت‌ها باعث ساخته شدن و قوی شدن فرزندان می‌شود.

رئیسی بیان کرد: سفر اربعین فرصت مناسبی برای ارزش نهادن و بها دادن به اررژش‌هاست تا کودکان و نوجوانان ما هم ببینند و یاد بگیرند؛ مثلاً اگر انسان پول و هزینه کافی برای این سفر ندارد، قرض کند و راهی شود زیرا بر طبق معارف اسلامی، معنویت و فضیلت این آیین معنوی و سنت پسندیده به حدی بالاست که ارزش قرض گرفتن را دارد.

وی با بیان اینکه پدرها و مادرها نسبت به فرزندان منعطف بمانند و سختگیری کمتری داشته باشند، توضیح داد: فرزندان در دل این سفر باید انعطاف کافی را از پدر و مادر ببینند. سختگیری‌ها و تنبیه‌ها در فرآیند تربیتی خاصه در این سفر جوابگو نخواهد بود چرا که ممکن است خدای ناکرده خاطرات تلخی را در ذهن فرزندان ماندگار کند.

رئیسی بیان کرد: اگر ما پدر و مادرها می‌خواهیم فرزندانمان در این مسیر معنوی ثابت‌قدم بمانند و با ذوق و شوق بمانند، مبادا کاری کنیم که اذیت و دلسرد شوند.

سفر زیارتی اربعین عرصه تقویت برادری و اخوت است

این کارشناس حوزه نوجوان لزوم برنامه‌ریزی برای سفر را یادآور شد و گفت: خوب است پدر و مادرها یک شورای سفر را با حضور همه خانواده یا دیگر همراهان سفر تشکیل دهند و برای ساعت به ساعت آن، رایزنی، بحث و تبادل نظر و برنامه‌ریزی کنند. در این برنامه‌ریزی هر یک از اعضای خانواده نقشی دارند که ملزم به انجامش خواهند بود.

رئیسی با اشاره به اینکه سفر زیارتی اربعین عرصه تقویت برادری و اخوت است، گفت: پدر و مادر هوشمند کسی است که قدم به قدم این سفر را فرصتی برای آموزش و تربیت برادری و همدلی و همیاری قرار می‌دهد. روایت تجربیات سفر با قلم زدن یا ساختن پادکست و کلیپ نیز تجربه شیرینی است که کودکان و نوجوانان می‌توانند کسب کنند.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین جایگزین‌های گوشی موبایل در این سفر برای نوجوانان، همین سفرنامه نویسی در قالب روایت تصویری، متنی یا صوتی است که پدر و مادرها می‌توانند فرزند خود را به این سمت سوق دهند و تا می‌توانند تشویق کنند.

رئیسی با اشاره به جنگ ترکیبی تمام‌عیار جبهه کفر و استکبار جهانی علیه جبهه اسلام، گفت: خوب است پدر و مادرها در حد کشش فرزندان، در طول سفر گعده‌هایی تشکیل دهند و آنها را درباره مسائل این جنگ آگاه کنند. همچنین حمل نمادهایی همچون پرچم مقدس جمهوری اسلامی و پرچم سرخ یا لثارات الحسین علیه السلام ضرورت دارد.