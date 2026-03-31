معجزه تلاوت کودکان و نوجوانان در«محفل»؛ قاریان مصری پیام خوشحالی دادند

حسنین الحلو داور عراقی برنامه «محفل ستاره ها» که این روزها از شبکه سه پخش می شود درباره ارتقای «محفل» در هر فصل به خبرنگار مهر بیان کرد: به نظرم فصل اخیر «محفل» که اخیرا پخش شد از لحاظ سوژه ها و مهمانان بسیار با کیفیت بود و بازخورد زیادی داشت.

وی ادامه داد: همه فصل ها خوب بوده است اما فصل اخیر برتری دیگری داشت. نوجوان ها تلاوت های شاهکاری داشتند این تلاوت ها در کشورهای عربی و به ویژه در مصر وایرال شد که این باعث افتخار است.

این داور اهل کربلا عنوان کرد: خیلی از قاریان مصری به ما پیام دادند و خوشحال بودند که ایران قاریان و حافظان حرفه ای را پرورش می دهد.

الحلو اظهار کرد: خیلی از عرب زبان ها تصور نداشتند که ایرانی ها که فارسی زبان هستند، بتوانند چنین تلاوت های فاخری را با این فصاحت از لحاظ تلفظ، مخارج حروف و تجوید اجرا کنند. اینها انگار معجزه است که کودکان و نوجوانان فارس زبان چنین اجراهایی دارند.

وی در پایان درباره علاقه‌اش به برنامه یادآور شد: من بعد از اتمام ضبط به کربلا برمی گردم ولی دلم همیشه اینجا و پیش محفلی های عزیز است.