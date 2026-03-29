حضور مردم در صحنه پشتوانه اقتدار نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل زارعی صبح یکشنبه در شورای اداری سازمان با اشاره به تقابل همیشگی جبهه حق و باطل اظهار کرد: این رویارویی از ابتدای تاریخ بشریت و از زمان هابیل و قابیل آغاز شده و تا امروز ادامه دارد.
وی با بیان اینکه ملت ایران همواره در بزنگاههای حساس در صحنه حضور داشتهاند، افزود: مردم کشورمان در جریان انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و همچنین حوادث و مقاطع مختلف، با بصیرت و آگاهی، نقش تعیینکنندهای ایفا کردهاند و همین حضور موجب تقویت روحیه نیروهای مسلح شده است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران با اشاره به تعالیم قرآن کریم، مهمترین چالش امروز بشر را تقابل میان حق و باطل دانست و تصریح کرد: با بعثت پیامبر اسلام(ص)، مسیر هدایت برای بشریت تبیین شد و ایشان با بهجا گذاشتن دو میراث گرانسنگ قرآن و اهل بیت(ع)، راه سعادت را روشن کردند.
وی ادامه داد: در طول تاریخ، همواره تلاشهایی برای انحراف از مسیر حق صورت گرفته، اما نهضت عاشورا بهعنوان نقطه عطفی در تداوم جریان حقطلبی، الهامبخش بسیاری از حرکتهای آزادیخواهانه در جهان بوده است.
این مقام مسئول با اشاره به نقش بنیانگذار انقلاب اسلامی در احیای ارزشهای دینی گفت: انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر آموزههای دینی و همراهی مردم شکل گرفت و توانست الگویی نوین از ایستادگی در برابر ظلم و استکبار ارائه دهد.
وی همچنین با اشاره به توطئههای دشمنان علیه کشور اظهار کرد: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تلاشهای متعددی برای تضعیف نظام انجام دادهاند، اما حضور مردم در صحنه، تمامی این توطئهها را خنثی کرده است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران با گرامیداشت حماسهآفرینی مردم در دوران دفاع مقدس افزود: ملت ایران با ایثار و فداکاری، از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمن بیفتد.
حجتالاسلام زارعی حضور مردم در مناسبتهای مختلف را نشانه پایبندی آنان به آرمانهای انقلاب دانست و تأکید کرد: این حضور، پیام روشنی از وحدت و انسجام ملی به دشمنان مخابره میکند.
در پایان، وی با تأکید بر اینکه اقتدار نیروهای مسلح در گرو حمایت مردمی است، خاطرنشان کرد: تداوم این همراهی و همدلی، ضامن امنیت و پیشرفت کشور خواهد بود.
