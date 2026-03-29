به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی علم ایران (INSF)، برنامه علم و فناوری بریکس (BRICS STI Framework) دو نوع فراخوان: متداول (رگولار) و پرچمدار (فلگشیپ) را برای حمایت از پروژههای تحقیقاتی کلان و استراتژیک بهصورت مشترک با بنیاد ملی علم ایران منتشر خواهد کرد. این فرصت استثنایی، گامی مهم در راستای یافتن راهکارهای پایدار برای چالشهای جهانی است و میتواند منجر به تحولات بنیادین در علم، فناوری و جامعه شود.
همکاری با بزرگترین مراکز علمی جهان
این برنامه با مشارکت سازمانهای علمی معتبر در کشورهای برزیل، چین، مصر، هند، ایران، روسیه و آفریقای جنوبی، بستری مناسب برای همکاری با برجستهترین اساتید و محققان جهان را فراهم میآورد.
براساس این فراخوان حمایت صرفاً به طرحهایی اختصاص مییابد که با مشارکت حداقل سه کشور عضو بریکس برای فراخوان متداول و مشارکت حداقل چهار کشور عضو بریکس برای فراخوان پرچمدار تعریف شده باشند. محققان و پژوهشگران در طراحی و اجرای طرحهای خود ملزماند ایجاد شبکههای علمی میان مؤسسات، دانشگاهها، سازمانها و متخصصان کشورهای عضو را در اولویت قرار دهند. انتظار میرود طرحهای ارسالی با بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی، زمینهساز همافزایی علمی و توسعه زیرساختهای مشترک را فراهم آورند و اهداف پژوهشی و فناوری را دنبال کنند که تحقق آنها تضمینکننده منافع مشترک کشورهای عضو باشد.
در همین راستا، از پژوهشگرانی که سابقه اجرای حداقل یک طرح تحقیقاتی خاتمهیافته با بنیاد ملی علم ایران یا دو طرح دکتری/پسادکتری خاتمهیافته با این بنیاد را دارند، دعوت میشود جهت شرکت در این فراخوان، اقدامات لازم برای تشکیل تیم و برقراری ارتباط با طرفهای خارجی را انجام دهند.
گفتنی است جزئیات کامل هر دو فراخوان (متداول و پرچمدار) در نیمه دوم فروردینماه سال جاری اعلام خواهد شد.
محورهای فراخوان متداول (رگولار)
Water Resources
Monitoring and Data for Water Systems
Water Treatment, Reuse, and Resource Circularity
Resilience to Water Hazards and Extreme Events through Data-Driven Approaches
High Performance Computing and Artificial Intelligence
High Performance Computing and AI Infrastructure Co-Design
Artificial Intelligence and Large Language Models
Quantum Computing, Sensing, and Secure Information Technologies
Energy
Solar Energy Technologies and Applications
Integrated Smart and Renewable Energy Systems for Resilient Power Networks
Low-Carbon Energy Pathways, Sector Coupling, and Energy Efficiency
Health, Biotechnology and Biomedicine
Advanced Biotechnology, Genomics, and AI-Assisted Discovery
Personalized Medicine, Diagnostics, and Cell-Based Therapies
Digital Health, Telemedicine, and AI-Enabled Healthcare Systems
Food
Climate-Resilient Crops and Advanced Plant Biotechnology
Digital and Precision Agriculture for Sustainable Production
Sustainable Fisheries, Aquaculture, and Food Quality Monitoring
Materials Science
Advanced Functional and Smart Materials
Materials for Energy Conversion, Storage, and Sustainability
Advanced Functional Materials: Nanomaterials, Biomaterials, and Resilient Systems
محورهای فراخوان پرچمدار (فلگشیپ):
Digital Earth
Psycho-molecular tools
BRICS Intelligent Telescope and Data Network
