به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات روز یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵، نرخ انواع ارز مورد معامله در مرکز مبادله ایران اعلام شد و بیشتر ارزهای اصلی در همان محدوده قیمتی روز گذشته و با نوسان بسیار محدود معامله شدند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم ثبات نسبی در بازار رسمی ارز است.

بر اساس داده‌های منتشر شده، دلار آمریکا امروز با نرخ خرید ۱۳۶ هزار و ۲۳۵ تومان و نرخ فروش ۱۳۷ هزار و ۴۷۲ تومان در تابلوی معاملات مرکز مبادله ثبت شد. این در حالی است که در معاملات روز گذشته نیز دلار تقریباً در همین سطح قیمتی قرار داشت و تغییر آن تنها در حد چند ریال بوده است.

یورو در معاملات امروز با نرخ خرید ۱۵۷ هزار و ۱۸۵ تومان و نرخ فروش ۱۵۸ هزار و ۶۱۲ تومان قیمت‌گذاری شد. این ارز در مقایسه با روز شنبه افزایش کمتر از ۳۰۰ تومانی را تجربه کرده و همچنان در کانال ۱۵۸ هزار تومان معامله می‌شود.

در همین حال درهم امارات نیز بدون تغییر محسوس نسبت به روز گذشته معامله شد و با نرخ خرید ۳۷ هزار و ۹۶ تومان و نرخ فروش ۳۷ هزار و ۴۳۳ تومان در تابلوی مرکز مبادله قرار گرفت؛ سطحی که تقریباً با نرخ‌های روز قبل برابری می‌کند.

در میان سایر ارزها، یوان چین با نرخ خرید ۱۹ هزار و ۷۱۱ تومان و نرخ فروش ۱۹ هزار و ۸۹۰ تومان معامله شد که تقریباً در همان سطح روز گذشته باقی مانده است. روپیه هند نیز با نرخ خرید ۱٬۴۳۶ تومان و نرخ فروش ۱٬۴۴۹ تومان ثبت شد و تغییر آن نسبت به معاملات شنبه بسیار محدود بوده است.

همچنین قیمت ۱۰۰ ین ژاپن در معاملات امروز با نرخ خرید ۸۵ هزار و ۷۸ تومان و نرخ فروش ۸۵ هزار و ۸۵۱ تومان اعلام شد که اندکی کمتر از نرخ‌های روز گذشته است. هزار وون کره جنوبی نیز با نرخ خرید ۹۰ هزار و ۳۶۶ تومان و نرخ فروش ۹۱ هزار و ۱۸۷ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل افزایش جزئی را تجربه کرد.

در بخش دیگر معاملات ارزی، روبل روسیه با نرخ خرید ۱٬۶۷۶ تومان و نرخ فروش ۱٬۶۹۲ تومان در مرکز مبادله ایران قیمت‌گذاری شد که در مقایسه با روز گذشته افزایش محدودی را نشان می‌دهد.

بررسی روند معاملات نشان می‌دهد بازار ارز در مرکز مبادله ایران در دومین روز کاری سال ۱۴۰۵ همچنان با ثبات نسبی قیمت‌ها و نوسان‌های بسیار محدود همراه است و بیشتر ارزهای اصلی در همان محدوده‌های قیمتی روزهای گذشته معامله می‌شوند.