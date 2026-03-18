نرخ رسمی انواع ارز در آخرین چهارشنبه سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، نرخ ارزها در مرکز مبادله ایران اعلام شد و همچنان روند نزولی قیمت‌ها با کاهشی بسیار آرام و پیوسته ادامه دارد.

بر اساس این گزارش قیمت خرید دلار آمریکا به ۱۳۶ هزار و ۲۵۰ تومان و قیمت فروش آن به ۱۳۷ هزار و ۴۸۸ تومان رسید. در مقایسه با روز گذشته (۲۶ اسفند) که این ارز با حدود نرخ‌های ۱۳۶ هزار و ۲۶۲ و ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شد، اگرچه دلار کمتر از ۲۰ تومان افت بسیار جزئی را تجربه کرده اما مطابق با نمودار زیر دلار آمریکا کماکان روند نزولی خود را حفظ کرده است هرچند شیب این نزول در مواردی ملموس نیست.

در معاملات امروز، یورو نیز با کاهش خفیف نسبت به روز گذشته همراه شد و با نرخ خرید ۱۵۷ هزار و ۳۲ تومان و نرخ فروش ۱۵۸ هزار و ۴۵۸ تومان در تابلوی مرکز مبادله ثبت شد. این در حالی است که دیروز یورو با نرخ‌های ۱۵۶ هزار و ۵۰۵ و ۱۵۷ هزار و ۹۲۶ تومان معامله می‌شد.

درهم امارات نیز با افتی آرام در محدوده پیشین باقی ماند؛ امروز با نرخ خرید ۳۷ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ فروش ۳۷ هزار و ۴۳۷ تومان معامله شد، در حالی که روز قبل در کانال ۳۷ هزار و ۴۰۰ تومان قرار داشت.

در سایر ارزها نیز کاهش‌های جزئی مشاهده شد. یوان چین با نرخ خرید ۱۹ هزار و ۷۳۵ تومان و فروش ۱۹ هزار و ۹۱۵ تومان معامله شد (کاهش حدود ۳۰ تومان نسبت به روز پیش).

روپیه هند در نرخ خرید ۱٬۴۷۵ تومان و فروش ۱٬۴۸۸ تومان ثبت شد، تغییر اندک نسبت به نرخ هزار و ۴۹۰ تومانی روز سه‌شنبه.

۱۰۰ ین ژاپن با نرخ خرید ۸۵ هزار و ۶۶۸ تومان و فروش ۸۶ هزار و ۴۴۶ تومان اعلام شد که افتی خفیف در مقایسه با روز گذشته نشان می‌دهد.

هزار وون کره جنوبی نیز با نرخ خرید ۹۱ هزار و ۴۹۳ تومان و فروش ۹۲ هزار و ۳۲۵ تومان معامله شد.

روبل روسیه هم با نرخ خرید ۱٬۶۵۰ تومان و فروش ۱٬۶۶۶ تومان در تابلوی مرکز مبادله ثبت شد، کاهش حدود ۲۰ تومان نسبت به روز گذشته.

بررسی روند سه‌روزه اخیر نشان می‌دهد بازار ارز در مرکز مبادله ایران در آستانه پایان سال با افتی کم‌دامنه اما مداوم مواجه است. دلار، یورو و سایر ارزهای عمده در معاملات امروز نیز پاورچین پاورچین در مسیر نزولی حرکت کرده‌اند و نشانه‌ای از بازگشت به‌سمت افزایش دیده نمی‌شود.