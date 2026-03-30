به گزارش خبرنگار مهر در معاملات روز دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵، نرخ ارزها در مرکز مبادله ایران با نوسان محدود همراه بود و بیشتر ارزهای اصلی تغییرات اندکی را نسبت به روز گذشته تجربه کردند.

بر اساس داده‌های منتشرشده، دلار آمریکا امروز با نرخ خرید ۱۳۶ هزار و ۲۵۵ تومان و نرخ فروش ۱۳۷ هزار و ۴۹۲ تومان معامله شد. مقایسه این ارقام با نرخ‌های روز گذشته نشان می‌دهد قیمت دلار حدود ۲۰ تومان افزایش داشته و همچنان در کانال ۱۳۷ هزار تومان نوسان می‌کند.

در معاملات امروز یورو با نرخ خرید ۱۵۶ هزار و ۷۳۴ تومان و نرخ فروش ۱۵۸ هزار و ۱۵۸ تومان در تابلوی مرکز مبادله ثبت شد. این ارز در مقایسه با روز گذشته حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است.

درهم امارات نیز با نرخ خرید ۳۷ هزار و ۱۰۱ تومان و نرخ فروش ۳۷ هزار و ۴۳۸ تومان معامله شد که نسبت به معاملات روز گذشته حدود ۵ تومان افزایش نشان می‌دهد و همچنان در محدوده ۳۷ هزار تومان قرار دارد.

در میان سایر ارزها، یوان چین با نرخ خرید ۱۹ هزار و ۷۰۲ تومان و نرخ فروش ۱۹ هزار و ۸۸۱ تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته تغییر چندانی نداشته و تنها حدود ۱۰ تومان کاهش داشته است. روپیه هند نیز با نرخ خرید ۱٬۴۳۵ تومان و نرخ فروش ۱٬۴۴۸ تومان در مرکز مبادله قیمت‌گذاری شد و تقریباً بدون تغییر باقی ماند.

همچنین قیمت ۱۰۰ ین ژاپن در معاملات امروز با نرخ خرید ۸۵ هزار و ۳۸۱ تومان و نرخ فروش ۸۶ هزار و ۱۵۷ تومان اعلام شد که نسبت به روز گذشته حدود ۳۰۰ تومان افزایش را نشان می‌دهد.

در بخش دیگر معاملات ارزی، هزار وون کره جنوبی با نرخ خرید ۹۰ هزار و ۴۶۲ تومان و نرخ فروش ۹۱ هزار و ۲۸۴ تومان معامله شد که نسبت به روز قبل حدود ۱۰۰ تومان افزایش داشته است. روبل روسیه نیز با نرخ خرید ۱٬۶۷۲ تومان و نرخ فروش ۱٬۶۸۸ تومان در تابلوی معاملات قرار گرفت و تغییر آن نسبت به روز گذشته در حد چند تومان بوده است.

بررسی نرخ‌های اعلامی نشان می‌دهد بازار ارز در مرکز مبادله ایران همچنان با نوسان‌های محدود و تغییرات جزئی همراه است و بیشتر ارزهای اصلی در همان محدوده قیمتی روزهای گذشته معامله می‌شوند.