مرکز مبادله ایران نرخ رسمی دلار و یورو را اعلام کرد+ جدول قیمت

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات روز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، نرخ ارزها در مرکز مبادله ایران با افزایش نسبت به آخرین معاملات ثبت شده همراه شد و اکثر ارزهای مهم در مقایسه با روز گذشته رشد قیمت را تجربه کردند.

بر اساس داده‌های منتشرشده، دلار آمریکا امروز با نرخ خرید ۱۳۷ هزار و ۲۱۰ تومان و نرخ فروش ۱۳۸ هزار و ۴۵۶ تومان معامله شد. این در حالی است که در معاملات ابتدای هفته (شنبه ۱۵ فروردین) دلار با نرخ خرید ۱۳۶ هزار و ۲۵۵ تومان و نرخ فروش ۱۳۷ هزار و ۵۲۵ تومان ثبت شده بود. بنابراین دلار در معاملات امروز حدود ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت را نسبت شنبه تجربه کرده است.

یورو نیز در معاملات امروز روندی افزایشی داشت و با نرخ خرید ۱۵۸ هزار و ۱۶۲ تومان و نرخ فروش ۱۵۹ هزار و ۵۹۸ تومان در تابلوی مرکز مبادله قرار گرفت. این ارز نیز نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

در معاملات امروز درهم امارات نیز با رشد قیمت همراه شد و با نرخ خرید ۳۷ هزار و ۳۶۱ تومان و نرخ فروش ۳۷ هزار و ۷۰۱ تومان معامله شد.

در میان سایر ارزها، یوان چین با نرخ خرید ۱۹ هزار و ۹۳۷ تومان و نرخ فروش ۲۰ هزار و ۱۱۸ تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته افزایش داشته است. روپیه هند نیز با نرخ خرید ۱٬۴۷۹ تومان و نرخ فروش ۱٬۴۹۲ تومان قیمت‌گذاری شد که در مقایسه با روز قبل افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین قیمت ۱۰۰ ین ژاپن در معاملات امروز با نرخ خرید ۸۵ هزار و ۹۸۵ تومان و نرخ فروش ۸۶ هزار و ۷۶۶ تومان اعلام شد که نسبت به معاملات روز گذشته افزایش داشته است.

در بخش دیگر معاملات ارزی، هزار وون کره جنوبی با نرخ خرید ۹۰ هزار و ۸۲۰ تومان و نرخ فروش ۹۱ هزار و ۶۴۵ تومان معامله شد که نسبت به روز قبل افزایش را نشان می‌دهد. روبل روسیه نیز با نرخ خرید ۱٬۷۰۹ تومان و نرخ فروش ۱٬۷۲۴ تومان در تابلوی معاملات قرار گرفت که در مقایسه با روز گذشته رشد داشته است.

بررسی روند معاملات امروز نشان می‌دهد که پس از ۲ هفته نوسان محدود، بازار ارز در مرکز مبادله ایران در هفته جاری با افزایش نسبی در اکثر ارزها همراه شده و قیمت‌ها در بیشتر نمادهای ارزی وارد مسیر صعودی شده‌اند.