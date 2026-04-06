۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

مرکز مبادله ایران نرخ رسمی دلار و یورو را اعلام کرد+ جدول قیمت

مرکز مبادله ایران نرخ رسمی دلار و یورو را اعلام کرد+ جدول قیمت

نرخ انواع ارز در مرکز مبادله ایران امروز ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شد؛ دلار با افزایش حدود ۴۵۰ تومانی به ۱۳۸ هزار و ۴۵۶ تومان رسید و بیشتر ارزهای مهم نیز روندی صعودی را تجربه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات روز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، نرخ ارزها در مرکز مبادله ایران با افزایش نسبت به آخرین معاملات ثبت شده همراه شد و اکثر ارزهای مهم در مقایسه با روز گذشته رشد قیمت را تجربه کردند.

بر اساس داده‌های منتشرشده، دلار آمریکا امروز با نرخ خرید ۱۳۷ هزار و ۲۱۰ تومان و نرخ فروش ۱۳۸ هزار و ۴۵۶ تومان معامله شد. این در حالی است که در معاملات ابتدای هفته (شنبه ۱۵ فروردین) دلار با نرخ خرید ۱۳۶ هزار و ۲۵۵ تومان و نرخ فروش ۱۳۷ هزار و ۵۲۵ تومان ثبت شده بود. بنابراین دلار در معاملات امروز حدود ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت را نسبت شنبه تجربه کرده است.

مرکز مبادله ایران نرخ رسمی دلار و یورو را اعلام کرد+ جدول قیمت

یورو نیز در معاملات امروز روندی افزایشی داشت و با نرخ خرید ۱۵۸ هزار و ۱۶۲ تومان و نرخ فروش ۱۵۹ هزار و ۵۹۸ تومان در تابلوی مرکز مبادله قرار گرفت. این ارز نیز نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

در معاملات امروز درهم امارات نیز با رشد قیمت همراه شد و با نرخ خرید ۳۷ هزار و ۳۶۱ تومان و نرخ فروش ۳۷ هزار و ۷۰۱ تومان معامله شد.

در میان سایر ارزها، یوان چین با نرخ خرید ۱۹ هزار و ۹۳۷ تومان و نرخ فروش ۲۰ هزار و ۱۱۸ تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته افزایش داشته است. روپیه هند نیز با نرخ خرید ۱٬۴۷۹ تومان و نرخ فروش ۱٬۴۹۲ تومان قیمت‌گذاری شد که در مقایسه با روز قبل افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین قیمت ۱۰۰ ین ژاپن در معاملات امروز با نرخ خرید ۸۵ هزار و ۹۸۵ تومان و نرخ فروش ۸۶ هزار و ۷۶۶ تومان اعلام شد که نسبت به معاملات روز گذشته افزایش داشته است.

در بخش دیگر معاملات ارزی، هزار وون کره جنوبی با نرخ خرید ۹۰ هزار و ۸۲۰ تومان و نرخ فروش ۹۱ هزار و ۶۴۵ تومان معامله شد که نسبت به روز قبل افزایش را نشان می‌دهد. روبل روسیه نیز با نرخ خرید ۱٬۷۰۹ تومان و نرخ فروش ۱٬۷۲۴ تومان در تابلوی معاملات قرار گرفت که در مقایسه با روز گذشته رشد داشته است.

بررسی روند معاملات امروز نشان می‌دهد که پس از ۲ هفته نوسان محدود، بازار ارز در مرکز مبادله ایران در هفته جاری با افزایش نسبی در اکثر ارزها همراه شده و قیمت‌ها در بیشتر نمادهای ارزی وارد مسیر صعودی شده‌اند.

مرکز مبادله ایران نرخ رسمی دلار و یورو را اعلام کرد+ جدول قیمت

