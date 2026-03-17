افت قیمت دلار ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ نرخ ارز در مرکز مبادله ایران در معاملات روز سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ اعلام شد و بر اساس داده‌های منتشرشده، قیمت دلار در محدوده ۱۳۷ هزار تومان قرار گرفت و نسبت به روز گذشته افت محدود یکصد تومانی را تجربه کرد.

طبق داده‌های منتشرشده از سوی مرکز مبادله ایران، قیمت خرید دلار آمریکا ۱۳۶ هزار و ۲۶۲ تومان و قیمت فروش آن ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت شد. مقایسه این ارقام با نرخ‌های روز گذشته نشان می‌دهد دلار در معاملات امروز نوسان محدودی داشته و همچنان در کانال ۱۳۷ هزار تومان معامله می‌شود.

یورو نیز در معاملات امروز با نرخ خرید ۱۵۶ هزار و ۵۰۵ تومان و نرخ فروش ۱۵۷ هزار و ۹۲۶ تومان در تابلوی معاملات مرکز مبادله قرار گرفت. این ارز در مقایسه با روز قبل افزایش جزئی را تجربه کرده و در محدوده ۱۵۷ هزار تومان معامله می‌شود اما نسبت به سقف ۱۴۰ هزار و ۶۳۲ تومانی ۱۰ روز قبل (۱۶ اسفند ۱۴۰۴) نزدیک به ۳ هزار تومان افت قیمتی را تجربه کرده است.

درهم امارات نیز با قیمت خرید ۳۷ هزار و ۱۰۳ تومان و قیمت فروش ۳۷ هزار و ۴۴۰ تومان معامله شد. این ارز نسبت به معاملات روز گذشته تغییر اندکی داشته و همچنان در کانال ۳۷ هزار تومان باقی مانده است.

در میان سایر ارزهای معامله‌شده، هر یوان چین با قیمت خرید ۱۹ هزار و ۶۸۲ تومان و قیمت فروش ۱۹ هزار و ۸۶۰ تومان در مرکز مبادله ایران معامله شد. روپیه هند نیز با نرخ خرید هزار و ۴۷۷ تومان و نرخ فروش هزار و ۴۹۰ تومان در تابلوی معاملات ثبت شد.

همچنین قیمت هر ۱۰۰ ین ژاپن در معاملات امروز با نرخ خرید ۸۵ هزار و ۵۳۵ تومان و نرخ فروش ۸۶ هزار و ۳۱۲ تومان اعلام شد. هر هزار وون کره جنوبی نیز با قیمت خرید ۹۱ هزار و ۲۵۳ تومان و قیمت فروش ۹۲ هزار و ۸۲ تومان در مرکز مبادله ایران قیمت‌گذاری شد.

در بخش دیگر معاملات ارزی، روبل روسیه با نرخ خرید هزار و ۶۷۲ تومان و قیمت فروش هزار و ۶۸۷ تومان معامله شد و همچنان در میان ارزهای با قیمت پایین‌تر در تابلوی معاملات قرار دارد.