ثبات نرخ ارز در بازار ارز تجاری؛ قیمت رسمی دلار اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین نرخ‌های اعلامی بازار ارز در روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، در حالی دلار آمریکا برای بیست و دومین روز پیاپی شاهد بالا رفتن قیمت است که از ۲۰ خرداد ماه با ورود به کانال ۱۴۰ هزار تومان، تا امروز تنها ۷۰۰ تومان افزایش یافته است و با وجود روند افزایشی طی روزهای اخیر این روند بسیار آرام و کم‌نوسان بوده و بیشتر به‌صورت تدریجی و نامحسوس در حال وقوع است.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، قیمت فروش دلار آمریکا امروز به ۱۴۰ هزار و ۷۹۲ تومان رسیده و نرخ خرید آن نیز ۱۳۹ هزار و ۵۲۵ تومان ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد دلار همچنان در محدوده کانال ۱۴۰ هزار تومان در حال نوسان جزئی است.

بررسی روند بازار از حدود ۲۰ فروردین ماه نیز نشان می‌دهد دلار پس از ورود به این کانال قیمتی، به‌جای تجربه جهش‌های ناگهانی، با شیبی ملایم و تدریجی در حال افزایش بوده است؛ روندی که به گفته برخی معامله‌گران، نوعی حرکت خزنده در بازار ارز محسوب می‌شود.

نمودار زیر تغییرات نرخ دلار را بر حسب ریال طی یک ماه گذشته نشان می‌دهد.

در سایر ارزهای مهم نیز امروز افزایش‌های محدودی مشاهده شد. قیمت فروش یورو به ۱۶۴ هزار و ۹۷۸ تومان رسید و درهم امارات نیز با نرخ فروش ۳۸ هزار و ۳۳۷ تومان معامله شد. یوان چین با قیمت فروش ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان و روبل روسیه با نرخ هزار و ۸۷۰ تومان از دیگر ارزهایی بودند که تغییرات جزئی را ثبت کردند.

در میان ارزهای آسیایی نیز هزار وون کره جنوبی با نرخ فروش ۹۵ هزار و ۳۶۶ تومان و یکصد ین ژاپن با قیمت ۸۸ هزار و ۳۳۹ تومان معامله شد؛ ارقامی که نشان‌دهنده نوسانات محدود در بازار ارز طی معاملات امروز است.

فعالان بازار معتقدند رفتار فعلی دلار در کانال ۱۴۰ هزار تومان بیش از آنکه با شوک‌های ناگهانی همراه باشد، با افزایش‌های تدریجی و آهسته شکل گرفته است؛ موضوعی که سبب شده روند صعودی آن برای بخشی از فعالان اقتصادی چندان محسوس نباشد، اما در مجموع نشان‌دهنده حرکت آرام قیمت‌ها به سمت سطوح بالاتر است.

شایان ذکر است که نرخ حواله بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار حواله ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود.

جدول زیر شامل نرخ سایر ارزهای مهم بر حسب ریال است.