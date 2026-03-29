۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

تداوم خدمت‌رسانی دادگستری لرستان؛ از بازدیدهای سرزده تا کشیک‌های قضایی

خرم‌آباد- رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به حملات دشمن صهیونی آمریکایی، از تداوم خدمات قضایی در استان خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به تداوم بی‌وقفه خدمات قضایی در بحبوحه جنگ، از نظارت مستمر بر بازار، بازدیدهای سرزده از مراکز قضایی و عزم جدی برای برخورد با همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی سخن گفت.

حجت‌الاسلام سعید شهواری در این رابطه، ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی به ملت ایران، اظهار کرد: استان لرستان یکی از استان‌هایی است که از همان روز آغاز جنگ تاکنون چندین و چندبار مورد هجوم وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار قرار گرفته است.

تداوم خدمت قضایی به مردم در ایام جنگ

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های دقیقی که صورت گرفت و علی‌رغم این تهاجمات، ارائه خدمات قضایی به مردم شریف این استان هرگز متوقف نشد.

رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد: ظرفیت‌های قضایی در دادسراها و دادگاه‌ها همواره پای کار مردم بودند و همکاران قضایی و اداری ما تلاش‌های مستمری برای ارائه خدمات قضایی به مردم داشتند.

حجت‌الاسلام شهواری گفت: قضات کشیک هم حضور فعال و پررنگی داشتند که مجموعه این اقدامات، منجر به ارائه خدمات قضایی مطلوب به مردم شریف استان شد.

بازدید از مراجع قضایی در ایام جنگ

وی از نظارت و سرکشی از مجموعه‌های قضایی استان در ایام جنگ خبر داد و تصریح کرد: علی‌رغم حملات شدید و ناگهانی دشمن، ۷ مورد بازدید سرزده از مراجع و مراکز قضایی استان انجام شد.

حجت‌الاسلام شهواری ادامه داد: حضور فعال و موثر همکاران ما در این مراکز با رعایت کلیه الزامات و جوانب امنیتی و احتیاطی در دستور کار بوده است.

از حیث تامین کالا و نظارت بر بازار با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نیستیم

رئیس کل دادگستری لرستان یادآور شد: علی‌رغم اینکه درگیر یک جنگ ناجوانمردانه با جنایتکاران هستیم اما اوضاع امنیتی در استان بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود.

وی بیان کرد: با همکاری و هم‌افزایی خوبی که بین دستگاه‌های اجرایی قضایی و انتظامی وجود دارد و با نظارت‌هایی که از سوی سازمان بازرسی، اداره کل تعزیرات حکومتی و دادستان‌های سراسر استان انجام می شود، از نظر تامین کالاهای مورد نیاز و اساسی مردم و نظارت بر بازار با مشکلی مواجه نیستیم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه قوانین قضایی در شرایط جنگی تشدید می‌شود، گفت: تدابیر لازم برای برخورد با افراد معاند و کسانی که به هر نحوی با دشمنان این مردم همکاری می‌کنند اندیشیده شده است.

وی افزود: با کسانی که با رژیم متخاصم و جعلی صهیونیستی و آمریکایی جنایتکار هرگونه همکاری داشته باشند در چهارچوب قانون برخوردهای قاطع و بازدارنده خواهیم کرد.

