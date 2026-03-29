به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به تداوم بی‌وقفه خدمات قضایی در بحبوحه جنگ، از نظارت مستمر بر بازار، بازدیدهای سرزده از مراکز قضایی و عزم جدی برای برخورد با همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی سخن گفت.

حجت‌الاسلام سعید شهواری در این رابطه، ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی به ملت ایران، اظهار کرد: استان لرستان یکی از استان‌هایی است که از همان روز آغاز جنگ تاکنون چندین و چندبار مورد هجوم وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار قرار گرفته است.

تداوم خدمت قضایی به مردم در ایام جنگ

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های دقیقی که صورت گرفت و علی‌رغم این تهاجمات، ارائه خدمات قضایی به مردم شریف این استان هرگز متوقف نشد.

رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد: ظرفیت‌های قضایی در دادسراها و دادگاه‌ها همواره پای کار مردم بودند و همکاران قضایی و اداری ما تلاش‌های مستمری برای ارائه خدمات قضایی به مردم داشتند.

حجت‌الاسلام شهواری گفت: قضات کشیک هم حضور فعال و پررنگی داشتند که مجموعه این اقدامات، منجر به ارائه خدمات قضایی مطلوب به مردم شریف استان شد.

بازدید از مراجع قضایی در ایام جنگ

وی از نظارت و سرکشی از مجموعه‌های قضایی استان در ایام جنگ خبر داد و تصریح کرد: علی‌رغم حملات شدید و ناگهانی دشمن، ۷ مورد بازدید سرزده از مراجع و مراکز قضایی استان انجام شد.

حجت‌الاسلام شهواری ادامه داد: حضور فعال و موثر همکاران ما در این مراکز با رعایت کلیه الزامات و جوانب امنیتی و احتیاطی در دستور کار بوده است.

از حیث تامین کالا و نظارت بر بازار با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نیستیم

رئیس کل دادگستری لرستان یادآور شد: علی‌رغم اینکه درگیر یک جنگ ناجوانمردانه با جنایتکاران هستیم اما اوضاع امنیتی در استان بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود.

وی بیان کرد: با همکاری و هم‌افزایی خوبی که بین دستگاه‌های اجرایی قضایی و انتظامی وجود دارد و با نظارت‌هایی که از سوی سازمان بازرسی، اداره کل تعزیرات حکومتی و دادستان‌های سراسر استان انجام می شود، از نظر تامین کالاهای مورد نیاز و اساسی مردم و نظارت بر بازار با مشکلی مواجه نیستیم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه قوانین قضایی در شرایط جنگی تشدید می‌شود، گفت: تدابیر لازم برای برخورد با افراد معاند و کسانی که به هر نحوی با دشمنان این مردم همکاری می‌کنند اندیشیده شده است.

وی افزود: با کسانی که با رژیم متخاصم و جعلی صهیونیستی و آمریکایی جنایتکار هرگونه همکاری داشته باشند در چهارچوب قانون برخوردهای قاطع و بازدارنده خواهیم کرد.