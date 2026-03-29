تداوم کامل خدمات شهری در شرایط جنگی و حضور میهمانان در گلپایگان

احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش چشمگیر رفتوآمدها و حضور مسافران در سطح شهر،اظهارکرد: حجم زباله شهری طی روزهای گذشته نسبت به روال معمول بیش از دو برابر شده و همین مسئله ضرورت افزایش عملیات جمعآوری، نظافت و پاکسازی معابر را ایجاب کرده است. به همین منظور شیفتبندی نیروهای خدمات شهری تقویت شده و تیمهای عملیاتی بهصورت مستمر در حال فعالیت هستند تا پاکیزگی شهر در بهترین سطح ممکن حفظ شود.
وی افزود: در حوزه نگهداری فضای سبز نیز تمامی برنامهها بدون کوچکترین توقف ادامه یافته و علاوه بر آن، پویش «کاشت درخت به یاد رهبر شهیدم» که همزمان با روز درختکاری آغاز شد همچنان نیز در نقاط مختلف شهر در حال اجراست. این پویش بخشی از برنامههای شهرداری برای توسعه فضای سبز و فرهنگسازی در زمینه مسئولیتپذیری اجتماعی است.
وی درباره اقدامات انجامشده در زمینه زیباسازی شهر ابراز کرد: با توجه به حضور مسافران نوروزی، شهرداری تلاش کرده است چهرهای شایسته و آراسته از گلپایگان ارائه کند. در همین راستا ضمن استقرار ایستگاه مسافران نوروزی اقدام به بهسازی و زیباسازی جدارههای شهری، نصب بیلبوردهای مناسبتی، نورپردازیهای موضوعی و چیدمان المانهای ویژه نوروز در نقاط مختلف شهر انجام شده است. این اقدامات ضمن ایجاد فضای نوروزی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت بصری محیط شهری داشته است.
شهردار گلپایگان در ادامه به پروژههای عمرانی اشاره کرد و گفت: در روزهایی که بسیاری از دستگاهها تعطیل هستند، کارگاههای عمرانی شهرداری فعال باقی ماندهاند. عملیات لکهگیری آسفالت معابر، زیرسازی محور آزادسازیشده صفائیه و دیوارچینی پروژه چندمنظوره مهستان با جدیت پیگیری شده و روند کار بدون وقفه ادامه دارد.
وی تأکید کرد: همه این تلاشها حاصل حضور شبانهروزی و تعهد پرسنل شهرداری است که با وجود شرایط خاص کشور، بدون هیچ تعطیلی خدماترسانی به شهروندان و میهمانان نوروزی را اولویت خود قرار دادهاند. شهردار در پایان از زحمات تمامی نیروهای خدماتی، عمرانی، فضای سبز و واحدهای پشتیبان قدردانی کرد و اعلام کرد روند خدمترسانی مؤثر و مطلوب همچنان ادامه خواهد داشت.
