جامعه رسانه ای حوادث این روزها را برای ثبت در تاریخ منعکس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رمضانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اصحاب رسانه در اتفاقات سال گذشته و به ویژه جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات دی ماه و جنگ رمضان پای کار بودند.

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: مردم نیز این روزها در تجمعات شبانه حضور دارند.

وی افزود: این تجمعات و حال هوای مردم با حرارت ویژه ای ادامه دارد و حتی در ایام نوروز نیز از نظر کمی این حضور مردم کم نشد.

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: میدان امام خامنه ای و میدان مادر بیرجند این شب ها پذیرای مردم از اقشار مختلف (استاد دانشگاه، طلبه، هنرمند، کاسب و..) است که برای بیعت با رهبری جدید و خونخواهی امام شهید حضور پیدا می کنند.

رمضانی با اشاره به اینکه هر کدام از این موارد یک سوژه خبری است، اظهار کرد: جامعه خبری برای امید بخشی به جامعه و ثبت در تاریخ اتفاقات این روزها را منعکس کند.

وی یادآور شد: جامعه هنری از حوادث این روزها غافل نیست و از این جهت امروز یکشنبه به مزار شهدا یک روند و با آرمان های شهدا بیعت خواهند کند.