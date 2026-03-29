به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از فردا دوشنبه تا روز چهارشنبه (دهم تا دوازدهم فروردین) به دلیل فعالیت سامانه همرفتی، بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید، وقوع تند باد های لحظه ای به ویژه در شمال و شمال غرب اصفهان و به تدریج سراسر مناطق استان پیشبینی می شود که در نیمه شرقی با گردوخاک محلی و در نقاط سردسیر و کوهستانی بارش برف و مه همراه است.
بنا بر اعلام هواشناسی، اوج ناپایداریهای همرفتی طی روز سه شنبه ۱۱ فروردین ماه خواهد بود.
هواشناسی اصفهان اعلام کرده است که فعالیت این سامانه بارشی فردا دوشنبه، از شمال و شمال غرب به ویژه شهرستانهای آران و بیدگل، اردستان، خوانسار، خور و بیابانک، زواره، کاشان، گلپایگان، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نطنز و به تدریج در شهر اصفهان آغاز می شود و طی روز سهشنبه همه مناطق استان به ویژه نواحی شمال و شرق از جمله آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، زواره، کاشان، کوهپایه، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نایین، نطنز، ورزنه، اصفهان، گلپایگان و خوانسار را فرا میگیرد.
بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، فعالیت این سامانه در روز چهارشنبه شمال شرق و شرق استان به ویژه در اردستان، انارک، چوپانان، خور و بیابانک، زواره، کوهپایه، مهاباد، نایین و ورزنه ادامه خواهد یافت.
هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال اختلال در تردد شهری و بینشهری، لغزندگی سطح جادهها، احتمال بالا آمدن آب در رودخانهها فصلی، آب گرفتگی معابر عمومی، ایجاد روان آب موقتی ، وقوع سیلاب محلی، سیلابی شدن مسیل ها، آسیب به زیر ساخت شهری و روستایی و خسارت به صنعت کشاورزی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان در در سفرهای برون شهری احتیاط کنند.
هواشناسی اصفهان در ادامه بر لزوم خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی، احتیاط در فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و ورزشهای هوایی و آمادگی نیروهای امدادی ، انجام تدابیر پیشگیرانه تاکید کرده است.
