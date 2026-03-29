به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری لاسکاریس وکیل و روزنامه نگار از کانادا گفت: سازه دبستان، حیاط مدرسه و وسیلههای بازی بچهها را دیدیم، یقین دارم که اینجا یک مدرسه است، با چشم غیر مسلح هم میتوان این موضوع را فهمید، نمیدانم نظامیان آمریکایی با آن همه تجهیزات پیشرفته چگونه نتوانستند تشخیص دهند که این منطقه نظامی نیست.
تیم اندرسون نویسنده از استرالیا نیز گفت: ما حتی مناطق و سازههای اطراف این مدرسه را دیدیم و از آن تصویربرداری کردیم، چیزی جز وسایل معمولی، تجهیزات پزشکی و دارو در آنجا ندیدیم و یقین کردیم که آن منطقه نیز یک مرکز درمانی است.
وی افزود: سیاهنماییهای زیادی در رسانههای خارجی علیه ایران انجام میشود، اما ما آمدهایم اینجا تا حقیقت را بگوییم.
احمد حسام خبرنگار از آمریکا نیز گفت: این جنایت بزرگی است و ما میدانیم که آمریکا و اسرائیل کودک کشی را دوست دارند، ما این موضوع را به روشنی در غزه و لبنان میبینیم.
این خبرنگاران از گلزار شهدای میناب بازدید و با شماری از خانوادههای شهید گفتوگو کردند.
۹ اسفند سال گذشته و در حمله موشکی دشمن صهیونی و آمریکایی به دبستان شجره طیبه میناب ۱۶۸ تن به شهادت رسیدند.
