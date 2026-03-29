پذیرش ۲۹۰۴ مسافر نوروزی در ستادهای اسکان فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد رمضانی گفت: ستادهای اسکان فرهنگیان استان، از ابتدای تعطیلات نوروزی در ۱۳ پایگاه تا پایان روز هشتم فروردین ۱۴۰۵، پذیرای ۲ هزار ۴۰۹ نفر مسافر بوده‌اند.

به گفته وی، مدارس استان به‌عنوان محل اسکان موقت مسافران نوروزی، مجموعاً ۶۲۲ خانوار را میزبانی کرده‌اند که از این تعداد ۲۹۸ خانوار فرهنگی و ۳۲۴ خانوار غیرفرهنگی بوده‌اند.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد افزود: در این مدت ۱۳۷۹ نفر از فرهنگیان و ۱۵۲۹ نفر از مسافران غیرفرهنگی از خدمات اسکان نوروزی استفاده کرده‌اند.

وی تأکید کرد که ستادهای اسکان فرهنگیان استان با هدف ایجاد رفاه، امنیت و آرامش برای مسافران نوروزی، تمامی ظرفیت‌های مدارس و نیروهای اجرایی را به‌کار گرفته‌اند.

رمضانی در پایان از همکاری عوامل اجرایی و تلاش نیروهای ستادهای اسکان فرهنگیان در مدیریت و ارائه خدمات مناسب به مسافران قدردانی کرد و گفت: ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان تا ۱۴ فروردین پذیرای مسافران نوروزی خواهد بود.