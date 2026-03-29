۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان شامگاه شنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

در این گفتگو تحولات منطقه با توجه به تداوم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران به ویژه حمله به زیرساخت‌های عمومی، مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز علمی و مناطق مسکونی، بر مسئولیت همه کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای مقابله با فروپاشی همه هنجارهای حقوقی بین‌المللی به واسطه قانون‌شکنی و جنایات شنیع این دو رژیم علیه انسانیت تاکید کرد.

معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان ضمن تاکید بر موضع اصولی کشورش در محکومیت تجاوز نظامی به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران، وزیر امور خارجه کشورمان را در جریان تلاش‌های کشورش برای توقف جنگ از جمله برگزاری نشست چهارجانبه وزرای خارجه کشورهای پاکستان، ترکیه، مصر و عربستان در اسلام آباد قرار داد و ابراز امیدواری کرد با مساعی جمیله و تلاش‌های کشورهای منطقه شاهد توقف فوری جنگ و بازگشت امنیت و آرامش به منطقه باشیم.

محسن صمیمی

    • IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بخاطر در اختیار دادن خاک و فضا و پایگاه‌های نظامی به آمریکا و شرکت در جنگ عیله ایران باید غرامت بپردازند
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      و این در حالی است که متأسفانه کشورهای منطقه از سال 1359 تاکنون به مردم ایران و کشور ایران خیانت کردند و هنوز هم خیانت می کنند و هم از سال 1359 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار و تروریست ها جنایتکار هستند. سئوال اینجاست که نیروهای تروریستی آمریکایی از سال 2001 تاکنون در کشورهای منطقه چه غلطی می کنند؟
      • IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
        همه کشورهای عربی جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله هم از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور کمک و حمایت مالی می کردند.
    • IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      ادعای گروسی خیانتکار درباره اهمیت از سرگیری دیپلماسی در حالی مطرح می‌شود که وی تاکنون در قامت مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیانتکار هنوز هم حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم نکرده است.
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه، چین، ژاپن و آژانس در مذاکره به مردم ایران و کشور ایران خیانت کردند دشمنان از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند
    • IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      ترامپ جنایتکار به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست ترامپ به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست چرا که زمانی از مذاکره دم می‌زند، و ساعاتی پس از آن، تصمیم به اداره جنگ می‌گیرد.
    • IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ، مبنی بر عملیات زمینی، یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران، که البته آرزویی بیش نیست، اعلام می‌داریم؛ رزمندگان اسلام، مدت‌هاست، در انتظار چنین اقداماتی به سر می‌برند، تا ثابت نمایند، که تجاوز و اشغال، نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز، و قطعه‌قطعه‌شدن، و مفقودشدنِ متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی، خوراک خوبی برای کوسه‌های خلیج‌فارس خواهند شد.

