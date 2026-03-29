گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان شامگاه شنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

در این گفتگو تحولات منطقه با توجه به تداوم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران به ویژه حمله به زیرساخت‌های عمومی، مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز علمی و مناطق مسکونی، بر مسئولیت همه کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای مقابله با فروپاشی همه هنجارهای حقوقی بین‌المللی به واسطه قانون‌شکنی و جنایات شنیع این دو رژیم علیه انسانیت تاکید کرد.

معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان ضمن تاکید بر موضع اصولی کشورش در محکومیت تجاوز نظامی به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران، وزیر امور خارجه کشورمان را در جریان تلاش‌های کشورش برای توقف جنگ از جمله برگزاری نشست چهارجانبه وزرای خارجه کشورهای پاکستان، ترکیه، مصر و عربستان در اسلام آباد قرار داد و ابراز امیدواری کرد با مساعی جمیله و تلاش‌های کشورهای منطقه شاهد توقف فوری جنگ و بازگشت امنیت و آرامش به منطقه باشیم.