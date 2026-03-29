نشست وزرای خارجه پاکستان، عربستان، مصر و ترکیه درباره جنگ در ایران

وزرای خارجه پاکستان، عربستان، مصر و ترکیه امروز یکشنبه در اسلام‌آباد گرد هم آمده اند تا درباره تلاش‌ها برای توقف جنگ در خاورمیانه گفتگو کنند.

اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در این رابطه گفت که انتظار می‌رود این نشست چهارجانبه طیف وسیعی از مسائل، از جمله تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ در منطقه را مورد بررسی قرار دهد.

بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و هاکان فیدان همتای ترکیه‌ای او شنبه شب وارد اسلام‌آباد شدند. فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان نیز بعدازظهر یکشنبه برای شرکت در این نشست وارد پایتخت پاکستان شد. انتظار می‌رود این نشست تا فردا دوشنبه ادامه یابد.