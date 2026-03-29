حسین یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارشهای روزهای ابتدایی فروردین ماه، اثرات مثبتی در طبیعت و آبخیزداری در برخی از شهرستانهای استان داشته است.
وی ادامه داد: میزان بارندگی در این چند روز بین ۱۵ تا ۵۰ میلیمتر در سطح شهرستانها متغیر بوده و منجر به آبگیری پروژههای آبخیزداری در شهرستانهای کاشان، جرقویه، اردستان، بوئین میاندشت، سمیرم، نطنز و فریدونشهر شده است.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: در مجموع، میزان آبگیری در این شهرستانها به حدود سه میلیون مترمکعب رسیده است.
یاری افزود: با وجود بارشهای مناسب در سایر شهرستانها، آبگیری پروژههای آبخیزداری صورت نگرفته و بیشتر این بارشها به نفوذ در خاک و تغذیه سفرههای آب زیرزمینی کمک کرده است.
