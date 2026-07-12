محمدعلی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان اصفهان پتانسیل بسیار خوبی در حوزه آبخیزداری دارد، اظهار کرد: بر اساس گزارشهای مشترک شرکت آب منطقهای و هواشناسی اصفهان، حجم سیلاب و روانآب سالانه استان حدود ۲ میلیارد متر مکعب است.
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۷۱ تاکنون پروژههای متعدد آبخیزداری، تغدیه مصنوعی و بیولوژیک در سطح استان اجرا شده است، افزود: مجموع پروژههای آبخیزداری اجرا شده در استان امکان استحصال و مدیریت حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب را فراهم کرده و با پروژههایی که در حال اجرا داریم، این رقم به ۲۰۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که برخلاف سدسازی، در آبخیزداری آب را به صورت مستقیم ذخیره نمیکنیم؛ سرعت سیلاب را کاهش میدهیم، رسوبگیری انجام میشود و آب در مسیر طبیعی خود به سفرههای زیرزمینی، قناتها، چاهها و رودخانهها نفوذ میکند.
ارائه طرح سرمایهگذاری در حوزه آبخیزداری
کاظمی با اشاره به جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی گفت: به دلیل محدودیت اعتبارات دولتی، بسته سرمایهگذاری در حوزه آبخیزداری را در کارگروه اقتصادی استانداری تهیه کردیم.
به گفته وی، در این طرح، سرمایهگذار پروژه را اجرا میکند و در مقابل، بخشی از آب استحصالی با رعایت حقابهها، در اختیار او قرار میگیرد تا با اولویت در کشت گیاهان دارویی و گونههای کمآببر استفاده کند. اگر این طرح اجرایی شود، تعداد زیادی از سرمایهگذاران متقاضی خواهند بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اضافه کرد: هماکنون نیز در قالب مسئولیتهای اجتماعی، پروژههایی مانند همکاری با مجموعه پتاس خور با اعتباری حدود ۲۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.
ظرفیت آبخیزداری به جبران کسری منابع زیرزمینی اصفهان نمیرسد
وی در خصوص تاثیر آبخیزداری بر کاهش فرونشست زمین گفت: هرچند اقدامات آبخیزداری و تغذیه سفرهها مثبت است اما به دلیل برداشت بیرویه از چاههای غیرمجاز، با وجود تلاشها در حوزه آبخیزداری، کسریها جبران نمیشود.
کاظمی با اشاره به اینکه کسری مخزن آب زیرزمینی کشور از هشت میلیارد متر مکعب در دهه ۶۰ به بیش از ۱۶۰ میلیارد متر مکعب رسیده است، گفت: فرونشست به طور عمده ناشی از برداشتهای عمیق از سفرههای آب زیرزمینی و آبهای فسیلی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: علاوه بر کاهش بارندگی، عوامل دیگری مانند ساخت بناهای سنگین و بلندمرتبه در شهرها نیز ممکن است در تشدید فرونشست مؤثر باشد، هرچند این موضوع هنوز نیاز به مطالعات علمی دقیقتری دارد.
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