فرماندار بروجرد: تأمین کامل مایحتاج مردم؛ آرامش در بازار حاکم است

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرتاله ولدی در جریان دیدار با نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تحولات میدانی اخیر، اظهار داشت: عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، جلوهای از اقتدار دفاعی کشور را در سطح منطقه و جهان به نمایش گذاشت.
وی افزود: این موفقیتها در شرایطی رقم خورد که دشمنان با تمام ظرفیتهای خود وارد میدان شده بودند، اما با پاسخهای قاطع و هدفمند نیروهای مسلح، دچار شکست راهبردی شدند.
همبستگی ملی؛ پشتوانه پیروزی در میدان
فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به نقش مردم در این تحولات، تصریح کرد: جنگ رمضان با اتکا به توان دفاعی نیروهای مسلح و حمایت میدانی مردم در صحنه، نماد روشنی از همبستگی ملی و انسجام اجتماعی در کشور بود.
ولدی ادامه داد: حضور مردم در خیابانها و حمایت از مدافعان کشور، پشتوانهای قدرتمند برای نیروهای مسلح ایجاد کرد و موجب تقویت روحیه رزمندگان در میدان نبرد شد.
ضربات سنگین به اقتدار پوشالی دشمن
وی با تقدیر از همراهی مردم، اظهار داشت: نیروهای مسلح با درایت فرماندهان و هدایتهای راهبردی، بهویژه در شبهای اخیر، ضربات سنگینی بر ساختار نظامی و اقتدار پوشالی آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد کردند.
معاون استاندار لرستان تأکید کرد: این دستاوردها نشان داد که جمهوری اسلامی ایران از توان بازدارندگی بالایی برخوردار است و میتواند در برابر هرگونه تهدید، پاسخ قاطع ارائه دهد.
جنگ حق و باطل؛ پیروزی از آن جبهه مقاومت است
ولدی با توصیف شرایط کنونی بهعنوان تقابل جبهه حق و باطل، گفت: با عنایت الهی و تلاشهای نیروهای مسلح، پیروزی نهایی نصیب جبهه ایران اسلامی و محور مقاومت خواهد شد.
وی افزود: این نبرد صرفاً یک درگیری نظامی نیست، بلکه تقابل ارادهها و ارزشهاست که در آن، ملت ایران با تکیه بر ایمان و وحدت، مسیر پیروزی را طی میکند.
تأمین کامل مایحتاج مردم در بروجرد
فرماندار ویژه بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در شهرستان اشاره کرد و گفت: با برنامهریزی و مدیریت انجامشده، هیچگونه مشکلی در تأمین مایحتاج ضروری مردم از جمله مرغ، گوشت، نان و سوخت وجود ندارد.
ولدی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی شهرستان با هماهنگی کامل در حال فعالیت هستند تا خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد و آرامش بازار حفظ شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی در شرایط فعلی، اظهار داشت: تمامی ظرفیتهای شهرستان برای پشتیبانی از مردم و نیروهای خدماترسان بسیج شده و تلاش میشود تا در این شرایط، روند خدمترسانی با کیفیت مطلوب ادامه داشته باشد.
