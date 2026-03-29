۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

ویژه برنامه‌های رحلت حضرت عبدالعظیم در شهرری

ویژه برنامه‌های سالروز رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در شهرری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری شبستان، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام ویژه برنامه های این آستان به مناسبت سالروز رحلت حضرت عبدالعظیم و شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا را اعلام کرد.

این مراسم از جمعه (شب) ۱۴ فروردین مصادف با شب رحلت محدث عالی مقام حضرت عبدالعظیم علیه السلام و حضرت حمزه سیدالشهداء با سخنرانی حجت الاسلام دکتر مسعود عالی آغاز می شود. و با قرائت زیارتنامه توسط «احمد زین العابدین» و مداحی «حنیف طاهری» ادامه می یابد.

این مراسم شنبه ۱۵ فروردین مصادف با روز رحلت، با سخنرانی حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسکر، تولیت آستان مقدس و مداحی «داوود شفیعی» بعد از نماز ظهر و عصر ادامه می یابد.

سخنران شام وفات نیز حجت الاسلام سید حسین مومنی است و مراسم نوحه و عزاداری با مداحی «سید محمدرضا نوشه ور» در حرم مطهر برگزار می شود.

سیده فاطمه سادات کیایی

