به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه شعبانی ظهر یکشنبه در بازدید از نمایشگاه صنایع دستی بابلسر افزود: در ۶ روز نخست فروردین، بازارچه نوروزی بابلسر با استقبال بیش از ۳۹۰۰ بازدیدکننده همراه بوده و فروش هنرمندان به ۵۴۵ میلیون تومان رسید.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر گردشگران گفت: از ۳ تا ۸ فروردین ماه ۱۴۰۵، بازارچه صنایع‌دستی مستقر در حدفاصل پارکینگ ۲ و ۳ به یکی از مهم‌ترین نقاط جذب مسافران تبدیل شده است.

وی افزود: این بازارچه شامل ۵۰ غرفه فعال است که به عرضه مستقیم آثار هنرمندان بومی اختصاص دارد. در طول این مدت، ۳۹۳۴ نفر از این بازارچه بازدید کرده و خرید محصولات اصیل منجر به ثبت فروش ۵۴۵ میلیون تومانی شده است.

شعبانی با اشاره به علاقه بازدیدکنندگان به هنرهای کاربردی افزود: دست‌بافته‌ها و رودوزی‌های سنتی، سفال و سرامیک و همچنین محصولات چوبی بیشترین سهم خرید را داشته‌اند.

وی این موضوع را نشانه پیوند عمیق گردشگران با هنر اصیل منطقه دانست و بر اهمیت حمایت از هنرمندان محلی تأکید کرد.