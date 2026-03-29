به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی که به‌دلیل اختلال در سامانه‌های داخلی بانک‌های ملی و سپه امکان رفع آنها فراهم نشده بود، به‌زودی برطرف خواهد شد.

اختلالاتی که پس از آغاز جنگ در سامانه‌های داخلی این دو بانک ایجاد شد، عملکرد اپلیکیشن‌های آنها را نیز با مشکل مواجه کرده بود.

در پی شرایط نااطمینانی اقتصادی ناشی از جنگ، بانک مرکزی با تصویب مصوبه‌ای، بخشی از محدودیت‌های مربوط به صادرکنندگان چک برگشتی را به‌صورت موقت تعلیق کرد. بر این اساس، این تصمیم درباره حساب افرادی که چک آنها از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ برگشت خورده، قابل اجراست.

محدودیت‌هایی که تا اطلاع ثانوی تعلیق شده‌اند، شامل چهار بخش است: نخست، عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ دوم، عدم اعطای تسهیلات و تعهدات و صدور ضمانت‌نامه؛ سوم، عدم گشایش اعتبار اسنادی و چهارم، عدم صدور دسته‌چک یا ثبت چک جدید.

با این حال، مهم‌ترین محرومیت ناشی از برگشت خوردن چک، یعنی مسدودی حساب، همچنان برقرار است. به این ترتیب، چه بر اساس ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ قانون صدور چک و چه مطابق مصوبه اخیر بانک مرکزی، اگر در این بازه زمانی چکی برگشت بخورد، حساب دارنده چک مسدود می‌شود.

در روزهای اخیر اما برخی گزارش‌های مردمی از ناتوانی در رفع سوءاثر چک‌هایی حکایت دارد که پس از برگشت، توسط دارنده چک پاس شده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، برخی حساب‌ها در بانک‌های ملی و سپه، حتی پس از تسویه چک، همچنان مسدود مانده‌اند.

پیگیری‌های خبرنگاران از این دو بانک نشان می‌دهد این موضوع ناشی از اختلال در سامانه‌های داخلی پس از جنگ است و به‌زودی رفع خواهد شد.

بر اساس اعلام بانک سپه، مشکلات نرم‌افزاری این بانک از اواخر هفته گذشته و اوایل هفته جاری به‌تدریج برطرف شده و سامانه‌ها به وضعیت پایدارتری رسیده‌اند؛ بنابراین رفع سوءاثر چک‌های برگشتی نیز به‌زودی انجام خواهد شد.

در بانک ملی نیز سامانه چک هنوز به ثبات کامل پیش از جنگ نرسیده، اما این بانک در حال رفع اختلالات است و به‌نظر می‌رسد با برطرف شدن مشکلات سامانه در روزهای پیش‌رو، مسدودی حساب‌ها نیز رفع شود.

ساسان مهران‌پور معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی در این باره گفت: در حال حاضر همه سامانه‌های بانک ملی پایدار است و مشتریان می‌توانند از طریق وب به خدمات و سامانه‌ها دسترسی داشته باشند. هر چند هنوز اپلیکیشن‌ها فعال نشده‌اند، اما از طریق وب، تمامی خدمات قابل ارائه است.

او درباره عدم رفع سوءاثر چک‌های پاس‌شده نیز توضیح داد: با توجه به محدود شدن دسترسی‌ها پس از جنگ، ارائه برخی خدمات با کندی انجام می‌شد. بر اساس اطلاعاتی که از واحد آی‌تی بانک ملی دریافت کرده‌ایم، تا روز سه‌شنبه همه سامانه‌ها به پایداری لازم می‌رسند و مشکل دارندگان حساب‌های مسدود شده نیز برطرف خواهد شد.