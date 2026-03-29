رصد میدانی خدمات بانکی کردستان در شرایط جنگ؛بازگشت تدریجی به روال عادی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین حیدری شامگاه یکشنبه در جریان بازدید میدانی از شعب مختلف بانکی در سنندج از پایش مستمر عملکرد بانکها در سطح استان و بررسی روند ارائه خدمات به شهروندان در شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی خبر داد و اظهار کرد: نحوه ارائه خدمات بانکی، میزان تأمین وجه نقد در دستگاههای خودپرداز، چگونگی پاسخگویی به مراجعان و همچنین روند پرداخت تسهیلاتی نظیر وامهای اشتغال، ازدواج و فرزندآوری بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی با اشاره به شرایط روزهای ابتدایی جنگ افزود: در آغاز این وضعیت، برخی شعب بانکی با ازدحام مراجعان و اختلال در ارائه خدمات مواجه شدند، اما با اقدامات اصلاحی و همراهی بانکها، بخش قابل توجهی از این مشکلات برطرف شده است.
بازرس کل استان کردستان ادامه داد: همچنین برخی اپلیکیشنهای بانکی در این ایام دچار اختلال شدند که در حال حاضر بسیاری از بانکها با فعالسازی خدمات مبتنی بر نسخههای تحت وب و مرورگرهای داخلی، امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی را فراهم کردهاند.
تمهیدات برای اقساط و چکهای برگشتی
حیدری درباره وضعیت بازپرداخت تسهیلات گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، سازوکار لازم برای بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط در نظر گرفته شده و برای چکهای برگشتی نیز مهلتهایی تعیین شده تا شهروندان با مشکلات حقوقی مواجه نشوند.
وی با اشاره به مشکلات برخی کارتهای بانکی افزود: در مواردی که کارتها به دلیل پایان اعتبار دچار مشکل شده بودند، تمهیدات لازم برای تمدید یا فعالسازی مجدد آنها پیشبینی شده و برخی شعب نیز با ایجاد باجههای ویژه، نسبت به راهنمایی مردم برای استفاده از خدمات غیرحضوری اقدام کردهاند.
تأکید بر اطلاعرسانی شفاف به مردم
بازرس کل استان کردستان بر لزوم اطلاعرسانی دقیق و گسترده به مردم تأکید کرد و گفت: موضوعاتی مانند بخشودگی جرایم اقساط، وضعیت چکهای برگشتی و تعهدات ارزی باید از طریق رسانهها، فضای مجازی و همچنین اطلاعیههای نصبشده در شعب بهصورت شفاف اطلاعرسانی شود.
حیدری در حاشیه این بازدیدها با مراجعان نیز گفتوگو کرد و به مشکلات مطرحشده از سوی آنان رسیدگی کرد؛ بهطوریکه بخشی از مسائل در همان محل و با پیگیری مستقیم وی و مسئولان شعب حلوفصل شد و سایر موارد نیز برای بررسیهای تکمیلی در دستور کار قرار گرفت.
نظر شما