به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مسکن، معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری، در گفت‌وگو با خبرنگار هیبنا از تدوین و ابلاغ بسته جدید حمایتی این بانک برای تقویت بنیه مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در حوزه‌ تولید نیازهای ضروری هموطنان خبر داد.

کوهی با تأکید بر نقش کلیدی بانک مسکن در حمایت از زنجیره تأمین کالاهای حیاتی کشور به ویژه در شرایط فعلی کشور در جنگ رمضان، اظهار داشت: بانک مسکن در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و حمایت از چرخه تولید، تسهیلات ویژه‌ای را برای آن دسته از مشتریان بانک که در بخش‌های تولید مواد غذایی، کالاهای اساسی و اقلام دارویی و ضروری فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته است.

جزئیات تسهیلات و سقف اعتبار

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری با اشاره به جزئیات این طرح افزود: سقف این تسهیلات حمایتی برای هر بنگاه واجد شرایط تا ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این اعتبار در قالب قراردادهای خرید دین یا سرمایه در گردش تخصیص می‌یابد تا واحدهای تولیدی بتوانند با دغدغه کمتری نسبت به تأمین نقدینگی و مواد اولیه خود اقدام کنند.

کوهی خاطرنشان کرد که این اقدام گامی بلند در جهت تثبیت بازار کالاهای ضروری و حمایت عملی از بنگاه‌های کوچک و متوسطی است که بازوهای محرک اقتصاد کشور محسوب می‌شوند.

وی ابراز امیدواری کرد که با تخصیص به‌موقع این منابع، شاهد رونق بیش از پیش در بخش‌های تولیدی و تأمین پایدار نیازهای مردم باشیم.