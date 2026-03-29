۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

امکان دسترسی عمومی به اسناد الکترونیکی نشست‌های قضایی فراهم شد

امکان دسترسی عمومی به اسناد الکترونیکی نشست‌های قضایی فراهم شد

اسناد الکترونیکی نشست‌های قضایی با دسترسی عمومی به آدرس neshast.eadl.ir قابل مشاهده و جست‌وجو است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در راستای اجرای سیاست‌های آموزشی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با هدف ارتقای روزافزون دانش قضایی قضات و افزایش کیفیت اتقان رویه‌های قضایی، اسناد الکترونیکی نشست‌های قضایی با دسترسی عمومی به آدرس neshast.eadl.ir قابل مشاهده و جست‌وجو است.

این سامانه به منظور توسعه پژوهش‌های حقوقی، تبادل تجربه، ارتقای دانش قضایی و افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌های قضای بازآرایی و به‌روزرسانی شده است.

نشست‌های قضایی به عنوان مرجعی برای بررسیِ ابهامات، تعارض‌ها و مسائل حقوقی نقش مؤثری در یکسان‌سازی برداشت‌ها، ارتقای دقت آرای قضایی، کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از تجدیدنظرهای غیرضروری ایفا می‌کند.

از طریق این سامانه قضات، کارآموزان قضایی و جامعه حقوقی می‌توانند به آخرین مصوبات نشست‌های قضایی درخصوص مباحث حقوقی و کیفری و مجموعه‌ای کامل از پرسش و پاسخ‌های تخصصی حقوقی دسترسی داشته باشند.

