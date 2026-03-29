به گزارش خبرگزاری مهر ، در راستای اجرای سیاست‌های آموزشی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با هدف ارتقای روزافزون دانش قضایی قضات و افزایش کیفیت اتقان رویه‌های قضایی، اسناد الکترونیکی نشست‌های قضایی با دسترسی عمومی به آدرس neshast.eadl.ir قابل مشاهده و جست‌وجو است.

این سامانه به منظور توسعه پژوهش‌های حقوقی، تبادل تجربه، ارتقای دانش قضایی و افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌های قضای بازآرایی و به‌روزرسانی شده است.

نشست‌های قضایی به عنوان مرجعی برای بررسیِ ابهامات، تعارض‌ها و مسائل حقوقی نقش مؤثری در یکسان‌سازی برداشت‌ها، ارتقای دقت آرای قضایی، کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از تجدیدنظرهای غیرضروری ایفا می‌کند.

از طریق این سامانه قضات، کارآموزان قضایی و جامعه حقوقی می‌توانند به آخرین مصوبات نشست‌های قضایی درخصوص مباحث حقوقی و کیفری و مجموعه‌ای کامل از پرسش و پاسخ‌های تخصصی حقوقی دسترسی داشته باشند.