اجرای نمایش با موضوع شهدای «مدرسه دخترانه میناب» در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقایی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد روز یکشنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: هم‌زمان با روز ملی هنرهای نمایشی، ویژه‌برنامه «راویان حماسه» به همت انجمن هنرهای نمایشی شهرستان بروجرد و با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی لرستان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد در محوطه این اداره برگزار شد.

وی ادامه داد: این برنامه با حضور جمعی از هنرمندان، فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان به هنر نمایش برگزار شد.

اجرای برنامه‌های متنوع هنری با محوریت حماسه و مقاومت

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد افزود: در این مراسم، مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع هنری با محوریت مفاهیم حماسی و اجتماعی اجرا شد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

وی افزود: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به اجرای نمایش با موضوع «مدرسه دخترانه میناب» به سرپرستی پژمان شاهوردی، نمایشنامه‌خوانی با محوریت بمباران اخیر شهر بروجرد به سرپرستی امیرحسین غفاری و اجرای نمایش خیابانی با موضوع دفاع از کشور توسط سید حسام‌الدین شریعتمداری اشاره کرد.

آقایی گفت: همچنین شعرخوانی شاعران آیینی بروجرد و اجرای زنده موسیقی حماسی توسط نوازندگان موسیقی محلی، فضای ویژه‌ای به این آیین فرهنگی بخشید.

تجلیل از هنرمندان شاخص تئاتر بروجرد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد ادامه داد: در بخش پایانی این مراسم، از دو چهره فعال و اثرگذار عرصه هنر نمایش، استاد غلامعباس گودرزی از پیشکسوتان تئاتر و سید حسام‌الدین شریعتمداری از هنرمندان فعال نمایش خیابانی، تجلیل به عمل آمد.

وی افزود: حضور مستمر این هنرمندان در صحنه‌های فرهنگی و اجتماعی، به‌ویژه در روزهای اخیر و همراهی با مردم، نقش مهمی در تقویت جریان هنر متعهد در شهرستان داشته است.

اقدام انسان‌دوستانه هنرمندان بروجرد

آقایی در پایان با اشاره به یک اقدام نمادین و انسان‌دوستانه گفت: در پایان این مراسم، جمعی از هنرمندان حاضر در برنامه با مراجعه به پایگاه انتقال خون بروجرد، برای اهدای خون به بیماران حادثه‌دیده در جریان جنگ رمضان اعلام آمادگی کردند.

وی یادآور شد: این اقدام در راستای همدلی هنرمندان با مردم و مشارکت در حمایت از مجروحان جنگ تحمیلی دشمن صهیونی آمریکایی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی جامعه هنری شهرستان بروجرد بود.