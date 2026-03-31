آغاز ویژه برنامه «برای ایران، سرچشمه هنر» در تئاترشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ویژه برنامه «برای ایران، سرچشمه هنر» رویدادی فرهنگی هنری است که از ساعت ۱۶ عصر روز ۱۲ فروردین در مجموعه تئاتر شهر تهران آغاز خواهد شد.

از بخش های مختلف این ویژه برنامه می توان به اجرای های نمایشی شامل نقالی، تعزیه، نمایش خیابانی، اجرای قطعات موسیقی ملی میهنی و مرتبط با شهدای جنگ رمضان، برگزاری کارگاه ها و ورکشاپ های هنرهای تجسمی، پخش فیلم های کوتاه و مستند و معرفی کتاب و شعر خوانی اشاره کرد.

در روز اول این رویداد که مصادف با ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی است، شاهد اجرای نمایش تعزیه و نمایش خیابانی با محوریت شهدای دانش آموز میناب، برپایی نمایشگاه نقاشی کودکان شهید دانش آموز میناب در لابی تئاتر شهر و برگزاری ورکشاپ در غرفه هنرهای تجسمی و اجرای قطعات موسیقی ملی میهنی و حماسی مرتبط با جنگ رمضان و سرداران شهید این جنگ در محوطه تئاتر شهر خواهیم بود.

پخش فیلم های کوتاه تولیدی انجمن سینمای جوانان ایران در قالب پروژه «سینما سیار» با محوریت شهدا و میهن و برپایی غرفه معرفی کتاب، کتابخوانی و شعر خوانی از دیگر برنامه های این رویداد در روز آغازین خواهد بود.

در اجرای ویژه برنامه «برای ایران، سرچشمه هنر» معاونت ها، سازمان‌ها، انجمن ها و موسسات ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری خواهند داشت.