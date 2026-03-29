به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع عظیم و مردمی جامعه بزرگ کسبه، بازاریان و فعالان اقتصادی شهرستان سلسله، با هدف اعلام همبستگی با مردم و حمایت از نیروهای مسلح ایران اسلامی و بیعت با رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود.

این تجمع در شرایطی برگزار می‌شود که اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف استان، با حضور در صحنه‌های مختلف و در خیابان، حمایت خود را از نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام می‌کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در این مراسم کسبه، بازاریان و فعالان اقتصادی شهرستان سلسله در کنار سایر اقشار مردم، در راهپیمایی اقتدار و عزت ایران شرکت خواهند کرد.

در این اجتماع، شرکت‌کنندگان با اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب، بر حمایت خود از ایران مقتدر و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید خواهند کرد.

این برنامه یکشنبه ۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰:۳۰ با تجمع در مقابل اتاق اصناف آغاز خواهد شد.

پس از آن، شرکت‌کنندگان با حرکت به سمت مسجد امام رضا (ع)، به جمع راهپیمایان در شهر الشتر خواهند پیوست تا در کنار «سیل خروشان» مردم، پیام وحدت و اقتدار ملی را به نمایش بگذارند.