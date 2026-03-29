خسارات سیل گرمسار در دست بررسی؛ هیچ تلفاتی گزارش نشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهریکشنبه در نشست شورای حفاظت آب شهرستان گرمسار به میزبانی فرمانداری بیان کرد: سیلاب پنجشنبه شب با دبی حدود ۴۰۰ مترمکعب بر ثانیه یکی از کم‌سابقه‌ترین سیلاب‌ها در منطقه بود که خوشبختانه بدون تلفات جانی سپری شد.

وی با بیان اینکه حجم این سیلاب حدود ۴۰۰ مترمکعب بر ثانیه برآورد شده که در یکصد سال گذشته کم‌نظیر بوده است، افزود: این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشت، اما خساراتی به برخی زمین‌های کشاورزی، دامداری‌ها و گاوداری‌ها وارد شد و تعدادی از راه‌های روستایی نیز آسیب دیدند.

فرماندار گرمسار هدف اصلی این جلسه را بررسی راهکارهای کاهش خسارات در حوادث مشابه عنوان کرد و گفت: در این نشست تلاش شد با نگاه کارشناسی بررسی شود که در صورت بروز سیلاب‌های مشابه چه اقداماتی باید انجام شود تا میزان خسارات به حداقل برسد.

همتی با اشاره به حضور گروه‌های فنی در منطقه تصریح کرد: تیم‌های کارشناسی در شهرستان مستقر شده‌اند و در روزهای آینده با بازدیدهای میدانی، میزان خسارات وارد شده به بخش‌های کشاورزی، دامداری و زیرساخت‌ها برآورد خواهد شد.

وی همچنین به موضوع تعرض به حریم رودخانه‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه در برخی نقاط شاهد تصرف حریم رودخانه‌ها و تخلیه نخاله‌ها و حتی کودهای دامی در مسیر مسیل‌ها هستیم که این موضوع باعث مسدود شدن مسیر عبور آب و افزایش خسارات در زمان سیلاب می‌شود.

فرماندار گرمسار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن روز طبیعت از شهروندان خواست از حضور در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و افزود: با توجه به ناپایداری‌های جوی در منطقه، از همشهریان تقاضا داریم هنگام حضور در طبیعت به ویژه در روز سیزدهم فروردین از استقرار در مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

همتی در ادامه به وضعیت مناسب منابع آبی شهرستان اشاره کرد و گفت: در کنار خسارات ناشی از سیلاب، بارندگی‌های اخیر موجب افزایش ذخیره آب سد نمرود شده و در حال حاضر وضعیت این سد مطلوب است همچنین در حال حاضر حدود پنج مترمکعب بر ثانیه ورودی آب به سد نمرود داریم که دو مترمکعب آن رهاسازی می‌شود و مابقی به ذخایر سد افزوده می‌شود که می‌تواند به تأمین آب مورد نیاز کشت بهاره کشاورزان کمک کند.