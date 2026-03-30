ورود ۲ میلیون مسافر به مشهد از آغاز سفرهای نوروزی    

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالله شریعتمداری با اشاره به آمادگی کامل دستگاههای اجرایی استان برای میزبانی از زائران نوروزی اظهار کرد: از آغاز سفرهای نوروزی تاکنون، نزدیک به دو میلیون مسافر وارد شهر مشهد شدهاند.
مدیرکل فرهنگی و امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی افزود: بیش از ۹۰ درصد از زائران ورودی با خودروی شخصی و سایر مسافران از طریق قطار و ناوگان حملونقل عمومی به مشهد سفر کردهاند.
وی تصریح کرد: خدماترسانی به زائران در تمامی بخشها از جمله اسکان، بهداشت، حملونقل و مدیریت ترافیک با هماهنگی کامل دستگاههای مسوول در حال انجام است.
