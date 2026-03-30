۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

ورود ۲ میلیون مسافر به مشهد از آغاز سفرهای نوروزی    

مشهد- مدیرکل فرهنگی و امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی از ورود حدود دو میلیون مسافر به مشهد از ۲۵ اسفند سال گذشته تا صبح نهم فروردین‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله شریعتمداری با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی استان برای میزبانی از زائران نوروزی اظهار کرد: از آغاز سفرهای نوروزی تاکنون، نزدیک به دو میلیون مسافر وارد شهر مشهد شده‌اند.

مدیرکل فرهنگی و امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی افزود: بیش از ۹۰ درصد از زائران ورودی با خودروی شخصی و سایر مسافران از طریق قطار و ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مشهد سفر کرده‌اند.

وی تصریح کرد: خدمات‌رسانی به زائران در تمامی بخش‌ها از جمله اسکان، بهداشت، حمل‌ونقل و مدیریت ترافیک با هماهنگی کامل دستگاه‌های مسوول در حال انجام است.

