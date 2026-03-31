به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی صبح سه شنبه در حاشیه نشست ستاد اجرایی خدمات سفر مشهد اظهار کرد: با توجه به حجم بالای سفرها، برنامهریزیهای لازم برای تسهیل جابجایی مسافران انجام شده و در حال حاضر مشکلی در این حوزه وجود ندارد.
فرماندار مشهد ادامه داد: همه ساله مشهد میزبان جمعیت گستردهای از زائران است و امسال نیز با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور، نیازسنجیهای لازم برای مدیریت این حجم از سفرها انجام شده است.
وی تاکید کرد: برای بازگشت مسافران برنامهریزیهای لازم صورت گرفته و در صورت افزایش تقاضا، تأمین رامهای ویژه در دستور کار قرار خواهد گرفت تا روند بازگشت زائران بدون مشکل انجام شود.
