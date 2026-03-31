۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

جابه‌جایی مسافران نوروزی مشهد با روزانه ۳۵ رام قطار

مشهد- رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر مشهد گفت: روزانه ۳۲ تا ۳۵ رام قطار، انتقال مسافران را از ایستگاه راه‌آهن مشهد انجام می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی صبح سه شنبه در حاشیه نشست ستاد اجرایی خدمات سفر مشهد اظهار کرد: با توجه به حجم بالای سفرها، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تسهیل جابجایی مسافران انجام شده و در حال حاضر مشکلی در این حوزه وجود ندارد.

فرماندار مشهد ادامه داد: همه‌ ساله مشهد میزبان جمعیت گسترده‌ای از زائران است و امسال نیز با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور، نیازسنجی‌های لازم برای مدیریت این حجم از سفرها انجام شده است.

وی تاکید کرد: برای بازگشت مسافران برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته و در صورت افزایش تقاضا، تأمین رام‌های ویژه در دستور کار قرار خواهد گرفت تا روند بازگشت زائران بدون مشکل انجام شود.

    • علی رضا IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      خوبه

    پربازدیدها

    پربحث‌ها