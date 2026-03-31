ورود ۲.۲ میلیون زائر به مشهد از آغاز سفرهای نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله شریعتمداری اظهار کرد: از ابتدای سفرهای نوروزی تا صبح دهم فروردینماه، بهطور میانگین ۲۶ درصد ظرفیت اسکان استان خراسان رضوی تکمیل شده و اقامتگاههای موقت با ثبت ۴۸ درصد بیشترین میزان پذیرش مسافران را داشتهاند.
مدیرکل فرهنگی و امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی افزود: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مسافر به مشهد از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا صبح دهم فروردینماه سفر کردند.
وی با اشاره به آمادگی کامل دستگاههای اجرایی استان برای میزبانی از زائران نوروزی اظهار کرد: در مجموع یکمیلیون و ۲۰۰ هزار ظرفیت اسکان شامل مراکز رسمی، موقت و اضطراری در استان فراهم شده و از آغاز تعطیلات تاکنون بهطور میانگین ۲۶ درصداین ظرفیت تکمیل شده است
شریعتمداری افزود: تا این لحظه ۲۴ درصد ظرفیت واحدهای رسمی، ۱۴ درصد واحدهای اضطراری و ۴۸ درصد ظرفیت اقامتگاههای موقت توسط زائران نوروزی مورد استفاده قرار گرفته است.
مدیرکل فرهنگی و امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: میزبانی از زائران نوروزی با تمام توان ادامه دارد و تلاش میشود خدمات اسکان و رفاهی به بهترین شکل ارائه شود.
