لغو مجالس تالارهای پذیرایی خراسان رضوی تا ۲۰ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی حقیقتفر اظهار کرد: در حال حاضر کارکرد تالارها و سالنهای پذیرایی در حد صفر است و هیچ مجلسی برگزار نمیشود. این مسئله به دلیل شرایط جنگی، عزای عمومی و همچنین افزایش هزینهها است که مراسم بسیار کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس خراسان رضوی تاکید کرد: تالارها و سالنهای پذیرایی به دلیل وضعیت جنگی و عزای عمومی تا ۲۰ فروردینماه، عملا هیچ برنامهای برای برگزاری مجالس ندارند. تمام مراسمی هم که از قبل رزرو شده بود کنسل شدهاند.
وی با اشاره به کنسل شدن ۹۰ درصد مجالس در این ایام، تصریح کرد: مراسمی که قبل از این شرایط رزرو شده بود، طبق نامهای که ابلاغ شد مبنی بر اینکه تا ۲۰ فروردینماه چهلم شهادت رهبر، مجالس لغو شود، کنسل شدند. در این شرایط اجازه دریافت خسارت کنسلی را نیز به تالارها ندادند و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مراسم کنسل شدند.
حقیقت فر با بیان اینکه شرایط جنگی خسارت بسیار زیادی به تالارهای پذیرایی وارد کرد، تشریح کرد: درحال حاضر، اغلب تالارهای پذیرایی مجبور به تعدیل نیروهای ثابت خود شدند. برای مثال، در تالار خود نزدیک به ۳۰ درصد نیروها را آزاد کردیم، چراکه مجلسی برگزار نمیشود.
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس خراسان رضوی ادامه داد: از طرف دیگر هزینههای برگزاری مجلس بسیار بالا رفته است. در ابتدای سال، ۶۰ درصد به حقوق کارکنان اضافه شده درحالی که درآمدی وجود ندارد. اکثر تالارهای پذیرایی نمیتوانند هزینههای خود را پرداخت کنند. هیچ راهکار یا کمکی هم برای تالارهای پذیرایی در نظر گرفته نشده و حمایتی وجود ندارد. همانطور که در دوران کرونا هم کمکی نشد، امروزه نیز هیچ حمایتی دریافت نمیکنیم.
