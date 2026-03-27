علم الهدی: دشمن در جایگاه ضعف قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی این هفته نماز جمعه مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امام شهید و بزرگوار ما فرمایشی دارند که اگر به عمق آن توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که یک‌ پیشگویی و غیب گویی نسبت به آن‌چیزی است که در جامعه ما به وسیله شما مردم ایثارگر، غیور و قهرمان‌صورت می‌گیرد؛ ایشان فرمودند «در آینده ملت ما به عنوان یک ملت شکست ناپذیر خواهد بود که هر حمله به آن، حمله کننده‌اش را پشیمان خواهد کرد؛ و ملت ما هر نوع حمله حمله کننده را با قدرت جواب خواهد داد تا آنجا که دشمنان حمله به ما را از سر خارج کنند و اینگونه ما در تاریخ معرفی خواهیم شد».

امروز کشوری که کسی جرأت اخم‌کردن به او را نداشت، در دنیا ذلیل شده است

امام جمعه مشهد افزود: تمام این خصوصیات را امروز ما هم در عرصه‌های حضور جوانمردانه شما مردم و هم در عرصه قهرمان‌سازی رزمندگان اسلام مشاهده می‌کنیم؛ امروز به فضل الهی دشمن به منتهی درجه ضعف خود در دنیا معرفی شده است؛ دشمنی که به عنوان ابرقدرت کسی جرات نداشت به او اخم‌ کند، امروز در چشم دنیا خار و خفیف شده است. این وضعیت نتیجه اقدامات شما و رزمندگان ماست.

وی ادامه داد: سوال اینجاست آیا این فرمایشات رهبر شهید ما صرفاً پیش‌بینی سیاسی ایشان براساس سال‌ها مدیریت و رهبری بوده است و یا یک استنباط قرآنی، فقاهتی و دینی بوده است. برادران و خواهران ما باید به این نقطه توجه کنیم که امروز جبهه رسول‌الله در یک طرف و جبهه دشمن پیامبر(ص) در طرف دیگر قرار گرفتند، به همین دلیل بایستی در تمام حرکات خود سند قرآنی و دینی در دست داشته باشیم زیرا نمی‌توانیم تنها با تحلیل و بینش سیاسی پیش برویم.

علم الهدی ادامه داد: این فرمایش رهبری براساس آیه ۶۹ سوره آل عمران است که به زنده بودن شهدا بعد از شهادت در راه خدا اشاره می‌کند، در آیات ۱۷۰ تا ۱۷۵ خداوند متعال کیفیت حیات شهدا را در عناوین گوناگون توضیح می‌دهد، یکی از ویژگی‌های حیات شهدا در این است که آن‌ها از اینجا بریده نمی‌شوند و ارتباط‌شان با دنیا محفوظ است؛ خداوند می‌فرماید آنها با جامعه بعد خود مرتبط هستند و به افرادی که با آن‌ها همراه بودند، بشارت می دهند که نه بترسید و نه غصه بخورید. بنابراین هرحرکتی که شما در خیابان انجام می‌دهید یک القا و الهامی از امام شهید است که به ما بشارت می‌دهد که غمگین نباشید و غصه هم‌ نخورید.

امام جمعه مشهد گفت: آن روزی که امام شهید این جملات را در مورد ملت ما گفتند، شهادت را حس کرده بودند که به استناد این آیه قرآن وقتی به شهادت برسند با مردم ارتباط برقرار می‌کنند؛ آنچه در حرکت‌های مردمی ما قابل ستایش است این است که مردم ما نمی‌ترسند مردم و با هرگونه آتش بس و مذاکره مخالفت می‌کنند. همانطور که در اجتماعات شب‌ها و روزها مشاهده می‌کنید، مردم با نشاط هستند و شعار می‌دهند، غصه نمی‌خورند و با نشاط حماسه می‌آفرینند، این جز الهام‌ امام شهید و بزرگوار ما نیست که مردم را این‌گونه ثابت قدم در میدان نگه داشته است.

وی تأکید کرد: وقتی که شما اینگونه در خیابان با کودکان و همسران خود شعار می‌دهید و در هیجان و نشاط هستید، مذاکره و آتش‌بس معنایی ندارد؛ ما امروز در این جنگ، در عرصه ای هستیم که اگر درست بفهمیم، متوجه خواهیم شد که همانند مالک اشتر در جنگ صفین به یک قدمی خیمه معاویه زمان خود رسیده‌ایم؛ امروز ۹۵ درصد پایگاه‌های آمریکایی در منطقه از بین رفته است، بیش از دو هزار موشک به منافع آمریکا و اسرائیل شلیک شده و حیفا وتلاویو شخم زده شده‌اند. دشمنی که با علم رزمی خود بر دنیا آقایی می‌کرده است، امروز ابهت نظامی‌اش از بین رفته است.

سایه جنگ باید برای همیشه از سر مردم ما برداشته شود

علم الهدی خاطرنشان کرد: در چنین موقعیتی مانند زمان جنگ صفین که مالک اشتر به یک قدمی خیمه معاویه رسیده بود، اما خوارج مانع او شدند تا جنگ پیروز شود، امروز نیز آن‌هایی که حرف از مذاکره و آتش بس می‌زنند، همان خوارج زمانه ما هستند؛ بله درست است جنگ باید برای همیشه در این کشور تمام شود، به این معنا که در آینده هیچ قدرتی اندیشه جنگ با ایران اسلامی را در مغز خود نتواند بپروراند. برادران دقت داشته باشید که از آن روزی که در جنگ صفین مذاکره در عین قدرت مطرح شد تا به امروز ما هر زمان که در عین قدرت وارد مذاکره شدیم؛ شکست خوردیم.

امام جمعه مشهد با اشاره به عملیات‌های کربلایی پنج، والفجر و ... در جنگ تحمیلی با عراق خاطرنشان کرد: پس چرا وقتی مردم نمی‌ترسند و غصه هم ندارند، صحبت از آتش‌بس و مذاکره می‌شود؛ چون دشمن بدبخت و مستأصل شده است؟ چون کشتی‌های نفتکش او زمین گیر شدند، ما مذاکره کنیم؟ آن‌ها که در جنگ مبتکر بودند و به دستگاه‌های الکترونیکی و غیر انسانی مانند موشک و بمب دست پیدا کرده بودند، امروز در همان هم شکست خوردند، ناوهایشان عقب نشینی کردند، باز تهدید به پیاده کردن نیروی انسانی می‌کنند که با توجه به تجربه هشت ساله جنگ ما را این بخش هم به فلاکت و بدبختی خواهند افتاد، پس چرا باید مذاکره کنیم. هنوز فرماندهان پیشکسوت ارتشی و سپاهی ما وارد میدان نشدند که اگر بشوند با تجربه هشت ساله خود جوانان تفنگدار شما قادر به رویارویی با آن‌ها نخواهند بود.

وی تصریح کرد: برادران و خواهران بایستی در شرایط فعلی به دو نکته توجه جدی داشته باشیم، نخست اینکه تمام عظمت ایران ما به اسلامی‌ بودن آن است، سپاه ما، سپاه پیامبر (ص) و امام زمان (عج) است؛ ینکه تمام جریان‌های مقاومت در منطقه با ما هماهنگ شدند، بخاطر این است که ایران اسلامی است، لذا در شعارهای خود اسلامی بودن را یادتان نرود، ما چون به خدا متصل هستیم، پیروز هستیم، اگر این اتصال قطع شد ما بدبخت خواهیم شد. ما به امام زمان (عج) و پیامبر(ص) خود افتخار می‌کنیم، ایران ما ایران اسلامی و قبه الاسلام است.

علم الهدی بیان کرد: نکته دوم ولایی بودن نظام ماست، ما پشت سر رهبر ایستادیم، هر چه ایشان اراده کند و مصلحت ببیند، همان را انجام خواهیم داد، تمام حماسه و انقلاب ما؛ حمایت و رادمردی مردم ما در عرصه انقلاب پشت رهبر است و رهبر را به عنوان ملاک قطعی در همه حرکت‌ها می‌شناسیم لذا هر صدایی غیر از صدای رهبری در این شرایط بلند شود، ما آن را شیطانی می‌دانیم.