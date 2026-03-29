برخورد تعزیرات با تخلفات حوزه آرد و نان در رشت؛ یک نانوایی پلمب شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در جریان گشت مشترک تعزیرات حکومتی گیلان و در چارچوب طرح نظارتی نوروز ۱۴۰۵، از نانوایی‌های سطح شهر رشت بازرسی به عمل آمد.

وی افزود: در این بازرسی‌ها، یک نانوایی آزادپز که با وجود دریافت سهمیه آرد یارانه‌ای، نان را با نرخ آزاد عرضه می‌کرد، شناسایی و با دستور قضایی پلمب شد. پرونده این واحد متخلف نیز برای رسیدگی قانونی به شعب تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان، ضمن قدردانی از یک واحد نانوایی خوش‌عملکرد که کیفیت مطلوب نان و رضایتمندی شهروندان را فراهم کرده بود، تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با سودجویانی که در حوزه آرد و نان مرتکب کم‌فروشی، گران‌فروشی یا عرضه خارج از شبکه می‌شوند، برخورد قاطع خواهد کرد.

وی افزود: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف اقتصادی را از طریق شماره ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.