  1. استانها
  2. گیلان
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

برخورد تعزیرات با تخلفات حوزه آرد و نان در رشت؛ یک نانوایی پلمب شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از پلمب یک واحد نانوایی متخلف در شهرستان رشت به دلیل عرضه خارج از شبکه آرد و رعایت نکردن موازین بهداشتی خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در جریان گشت مشترک تعزیرات حکومتی گیلان و در چارچوب طرح نظارتی نوروز ۱۴۰۵، از نانوایی‌های سطح شهر رشت بازرسی به عمل آمد.

وی افزود: در این بازرسی‌ها، یک نانوایی آزادپز که با وجود دریافت سهمیه آرد یارانه‌ای، نان را با نرخ آزاد عرضه می‌کرد، شناسایی و با دستور قضایی پلمب شد. پرونده این واحد متخلف نیز برای رسیدگی قانونی به شعب تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان، ضمن قدردانی از یک واحد نانوایی خوش‌عملکرد که کیفیت مطلوب نان و رضایتمندی شهروندان را فراهم کرده بود، تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با سودجویانی که در حوزه آرد و نان مرتکب کم‌فروشی، گران‌فروشی یا عرضه خارج از شبکه می‌شوند، برخورد قاطع خواهد کرد.

وی افزود: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف اقتصادی را از طریق شماره ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 6786558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها